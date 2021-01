Xi Jinping prône un rôle accru du G20 en matière économique

(Reuters) - Le président chinois, Xi Jinping, a plaidé lundi en faveur d'une coordination accrue des politiques macroéconomiques et d'un renforcement du rôle de gouvernance économique du G20, en évoquant une reprise "assez agitée" après la crise du coronavirus.

Dans un discours prononcé dans le cadre de l'édition virtuelle du Forum économique mondial qui remplace la réunion annuelle de Davos, Xi Jinping a estimé que les perspectives économiques mondiales restaient incertaines et que des situations d'urgence de santé publique "pourraient très bien se reproduire" à l'avenir.

Lors de cette intervention de 25 minutes environ, sa première au Forum économique mondial depuis son plaidoyer de 2017 en faveur du libre-échange et de la mondialisation, le chef de l'Etat chinois a défendu le multilatéralisme, qu'il a présenté comme le moyen de répondre aux défis du moment.

"Nous devons bâtir une économie mondiale ouverte (...) laisser de côté les normes, les règles et les systèmes discriminatoires et excluants, et faire tomber les barrières au commerce, à l'investissement et aux échanges technologiques", a-t-il dit.

Le G20, qui réunit 19 des plus grandes économies développées comme émergentes du monde et l'Union européenne, doit être renforcé pour devenir le "principal forum de gouvernance économique mondiale", a ajouté Xi Jinping, estimant que le monde devait aller vers "une coordination plus étroite des politiques macroéconomiques".

La communauté internationale doit être régie par des règles et un consensus acceptés par tous les pays et non par les ordres données par un seul ou quelques uns, a-t-il poursuivi sans désigner aucun pays.

(Meg Shen et Tom Daly, version française Marc Angrand)