La Chine et la Nouvelle-Zélande devraient promouvoir le commerce et l'investissement, a déclaré le président chinois Xi Jinping au Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins, qui a conduit une délégation commerciale en Chine afin d'obtenir un meilleur accès aux exportations primaires de son pays et aux secteurs émergents tels que les jeux.

Bien que la Chine soit le premier partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, des voix s'élèvent de plus en plus dans ce pays insulaire pour l'inciter à réduire sa dépendance à l'égard de Pékin à mesure que les tensions géopolitiques s'aggravent et qu'un nombre croissant de petites entreprises cherchent des débouchés sur des marchés tels que l'Australie et l'Amérique du Nord.

Lors d'une réunion avec M. Hipkins, M. Xi a déclaré que les deux pays devraient promouvoir la "libéralisation et la facilitation" du commerce et de l'investissement, et offrir un meilleur environnement commercial aux entreprises de l'autre pays pour qu'elles investissent et opèrent dans leur pays.

M. Xi a ajouté que les deux pays devraient renforcer leur coopération dans des domaines tels que l'éducation, la culture et le tourisme.

Contrairement à son voisin australien ou à ses autres partenaires de sécurité "Five Eyes", les interactions entre Wellington et Pékin sont restées largement cordiales. Les deux parties ont renforcé leur pacte de libre-échange l'année dernière.

Prenant acte de la politique étrangère indépendante de la Nouvelle-Zélande, M. Xi a déclaré que la Chine avait toujours traité la Nouvelle-Zélande comme un "ami et un partenaire" et qu'elle était prête à travailler avec le pays pour promouvoir un partenariat stratégique global stable et durable.

"Nous continuerons à nous considérer comme des partenaires et non comme des rivaux", a déclaré M. Xi, cité par la chaîne publique chinoise CCTV.

Toutefois, ces dernières années, le ton de la Nouvelle-Zélande s'est durci sur des questions telles que les droits de l'homme, l'ordre international fondé sur des règles et la militarisation potentielle du Pacifique, sous la pression de ses alliés occidentaux, de plus en plus virulents à l'égard de la Chine.

M. Xi a déclaré que les deux pays pourraient maintenir la communication et travailler ensemble pour aider les pays insulaires du Pacifique à prospérer.