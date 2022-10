Xi doit ouvrir le congrès du parti à un moment difficile pour la Chine

Le congrès se tient à un moment tumultueux, l'adhésion de Xi à sa politique du zéro COVID malmenant l'économie, tandis que son soutien au Russe Vladimir Poutine a encore aliéné la Chine de l'Occident. Pourtant, des diplomates, des économistes et des analystes interrogés par Reuters affirment que Xi est prêt à consolider son emprise sur le pouvoir.

Le congrès, qui dure environ une semaine, réunira environ 2 300 délégués, la plupart à huis clos, dans le vaste Grand Hall du Peuple sur la place Tiananmen. La capitale chinoise a renforcé la sécurité et intensifié les contrôles COVID. Dans la province voisine de Hebei, les aciéries ont reçu l'ordre de réduire leurs activités pour améliorer la qualité de l'air, selon une source industrielle.

L'opacité de la politique chinoise, qui s'est accrue depuis que Xi a pris le pouvoir il y a dix ans, signifie que les observateurs du parti doivent spéculer sur les personnes qui seront nommées aux postes clés et sur la signification de ces nominations.

Pourtant, peu s'attendent à une déviation significative de la direction au cours d'un troisième mandat de Xi, avec un accent continu sur les politiques qui privilégient la sécurité et l'autonomie, le contrôle de l'économie par l'État, une diplomatie plus affirmée et une armée plus forte, et une pression croissante pour s'emparer de Taïwan.

Le congrès se terminera par la présentation du prochain Comité permanent du Politburo (CPP), l'organe d'élite qui compte désormais sept membres et que Xi a fini par dominer.

Selon l'ancien diplomate britannique Charles Parton, membre du Council on Geostrategy, basé à Londres, il est probable que la nouvelle équipe sera intransigeante et "Xiiste".

Le congrès commencera probablement par la lecture par Xi d'un long rapport lors d'un discours télévisé qui exposera les grandes lignes des priorités pour les cinq prochaines années. Ce discours marquera le début d'un processus de changement de personnel au sommet du parti et du gouvernement qui durera plusieurs mois et qui s'achèvera en mars lors de la session annuelle du parlement.

En décrochant un troisième mandat, Xi rompt avec le précédent de deux mandats des dernières décennies. Autre rupture avec les normes : aucun successeur à Xi, 69 ans, ne devrait être identifié, selon les analystes, ce qui indiquerait qu'il prévoit de rester au pouvoir encore plus longtemps.

L'HOMME MYSTÈRE

Les observateurs de la Chine sont surtout intéressés de savoir qui, parmi les membres du COPS, sera choisi comme prochain premier ministre - un poste chargé de la tâche redoutable de gérer la deuxième plus grande économie du monde - lorsque Li Keqiang quittera le pouvoir en mars.

Si plusieurs hauts fonctionnaires figurent sur les listes des "suspects habituels", aucun n'est le choix évident pour succéder à Li - une incertitude qui s'écarte de la norme.

Pourtant, selon les analystes, l'opinion d'un individu importe moins aujourd'hui, car Xi a mis sur la touche ceux qui sont considérés comme des "réformateurs" en faveur de ses politiques économiques plus étatiques et nationalistes.

"Il y a de plus en plus de preuves que les décisions de promotion de ces dernières années ont été prises moins en fonction des capacités technocratiques, auxquelles on pourrait s'attendre de la part des réformateurs, et plus en fonction de la loyauté envers Xi Jinping, donc je pense que nous devrions vraiment retirer cette idée de réformateurs", a déclaré Mark Williams, économiste en chef pour l'Asie chez Capital Economics.

ATTENTES

Le discours d'ouverture de Xi lors du dernier congrès, en 2017, était globalement optimiste, incluant des plans ambitieux pour faire de la Chine une puissance mondiale de premier plan d'ici 2050. Il a mentionné les "réformes" 70 fois dans un discours qui a duré près de trois heures et demie.

Depuis lors, les circonstances ont radicalement changé : L'économie chinoise a été malmenée par les restrictions du COVID, une crise écrasante du secteur immobilier et le retour de bâton après la répression de Xi sur le secteur technologique sous la bannière de la "prospérité commune". Globalement, les relations de Pékin avec l'Occident se sont fortement détériorées.

Les investisseurs et les innombrables citoyens chinois frustrés qui espèrent que le congrès marque une étape importante après laquelle la Chine commencera à préparer le terrain pour revenir sur le zéro COVID risquent d'être déçus, car Pékin a réaffirmé cette semaine à plusieurs reprises son engagement envers cette politique.

Selon les analystes, il est peu probable que le congrès déclenche des changements immédiats ou spectaculaires dans la politique de relance d'une économie qui devrait croître d'environ 3 % cette année, ce qui est loin de l'objectif officiel d'environ 5,5 %.

"D'ici à mars 2023, nous ne prévoyons aucun changement de politique significatif, en particulier en ce qui concerne la stratégie historique du zéro COVID et les restrictions sans précédent imposées au secteur immobilier chinois", ont écrit les analystes de Nomura.