Xi et Trump maintiennent un contact continu, dit la Chine

PEKIN, 4 novembre (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump sont en contact continu via "différents moyens", a déclaré lundi le ministère chinois des Affaires étrangères, en réponse à une question sur l'éventualité d'une rencontre entre les deux dirigeants pour signer un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.

Donald Trump a laissé entendre vendredi que les négociations sur la "phase un" d'un accord commercial avec la Chine progressaient bien et il a exprimé l'espoir de le signer lors d'une cérémonie aux Etats-Unis dès lors qu'il serait finalisé.

La Chine a jusqu'à présent refusé de dire quand et où Xi Jinping pourrait rencontrer Donald Trump, se contentant de qualifier de "pure spéculation" l'hypothèse d'une rencontre dans la ville chinoise de Macao, célèbre pour ses casinos.

"En ce qui concerne une rencontre entre les dirigeants de Chine et des Etats-Unis, ce que je peux dire c'est que le président Xi Jinping et le président Trump ont maintenu un contact continu via différents moyens", a dit le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang, lors d'un point presse quotidien, sans plus de détails. (Ben Blanchard Bertrand Boucey pour le service français, édité par Sophie Louet)