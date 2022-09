Xi quitte la Chine pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID pour rencontrer Poutine

Ce voyage, son premier à l'étranger depuis le début de la pandémie de COVID-19, montre à quel point Xi est confiant dans son emprise sur le pouvoir en Chine et à quel point la situation mondiale est devenue périlleuse : La confrontation de la Russie avec l'Occident au sujet de l'Ukraine, la crise de Taïwan et une économie mondiale qui bégaie.

Xi doit effectuer une visite d'État au Kazakhstan mercredi et rencontrera ensuite Poutine au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai dans l'ancienne ville de la route de la soie de Samarkand en Ouzbékistan, selon le Kazakhstan et le Kremlin.

Le conseiller en politique étrangère de Poutine, Yuri Ushakov, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que Poutine devait rencontrer Xi lors du sommet. Le Kremlin a refusé de donner des détails sur la substance des entretiens. La Chine n'a pas encore confirmé les plans de voyage de Xi.

La rencontre donnera au président Xi l'occasion de souligner son influence tandis que Poutine pourra démontrer l'inclinaison de la Russie vers l'Asie ; les deux dirigeants pourront montrer leur opposition aux États-Unis au moment même où l'Occident cherche à punir la Russie pour la guerre en Ukraine.

"À mon avis, tout tourne autour de Xi : il veut montrer à quel point il est confiant sur le plan intérieur et être considéré comme le leader international des nations opposées à l'hégémonie occidentale", a déclaré George Magnus, auteur de "Red Flags", un livre sur les défis de Xi.

"En privé, j'imagine que Xi sera surtout inquiet de savoir comment se déroule la guerre de Poutine et, en fait, si Poutine ou la Russie sont en jeu à un moment donné dans un avenir proche, car la Chine a toujours besoin d'un leadership anti-occidental à Moscou."

La Russie a subi sa pire défaite de la guerre la semaine dernière, abandonnant son principal bastion dans le nord-est de l'Ukraine.

L'approfondissement du partenariat "sans limites" entre la superpuissance montante qu'est la Chine et le titan des ressources naturelles qu'est la Russie est l'un des développements géopolitiques les plus intrigants de ces dernières années - et que l'Occident observe avec anxiété.

Autrefois partenaire principal dans la hiérarchie communiste mondiale, la Russie, après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, est aujourd'hui considérée comme un partenaire secondaire d'une Chine communiste renaissante qui devrait, selon les prévisions, dépasser les États-Unis en tant que première économie mondiale au cours de la prochaine décennie.

Bien que les contradictions historiques abondent dans ce partenariat, rien n'indique que Xi soit prêt à abandonner son soutien à Poutine dans la confrontation la plus sérieuse de la Russie avec l'Occident depuis l'apogée de la guerre froide.

Au contraire, les deux dirigeants de 69 ans approfondissent leurs liens. Les échanges commerciaux ont grimpé de près d'un tiers entre la Russie et la Chine au cours des 7 premiers mois de 2022.

XI SUPREME

On s'attend généralement à ce que Xi rompe avec les précédents lors du congrès du Parti communiste qui débute le 16 octobre et obtienne un troisième mandat de cinq ans à la tête du pays.

Alors que Xi a rencontré Poutine en personne 38 fois depuis qu'il est devenu président de la Chine en 2013, il n'a pas encore rencontré Joe Biden en personne depuis que ce dernier est devenu président des États-Unis en 2021.

Xi a rencontré Poutine pour la dernière fois en février, quelques semaines seulement avant que le président russe n'ordonne l'invasion de l'Ukraine, qui a fait des dizaines de milliers de morts et semé le chaos dans l'économie mondiale.

Lors de cette rencontre à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver, Xi et Poutine ont déclaré un partenariat "sans limites", se soutenant mutuellement dans les impasses sur l'Ukraine et Taïwan avec la promesse de collaborer davantage contre l'Occident.

La Chine s'est abstenue de condamner l'opération de la Russie contre l'Ukraine ou de la qualifier d'"invasion", à l'instar du Kremlin qui présente la guerre comme "une opération militaire spéciale".

"Le plus grand message n'est pas vraiment que Xi soutient Poutine, car il a été assez clair que Xi soutient Poutine", a déclaré le professeur Steve Tsang, directeur de l'Institut de la Chine à la School of Oriental and African Studies de Londres.

"Le signal plus important est que lui, Xi Jinping, sort de Chine pour la première fois depuis la pandémie, à l'approche du congrès du parti. S'il devait y avoir des complots contre lui, c'est à ce moment-là que les complots se produiraient. Et il est clairement confiant que les complots ne vont pas avoir lieu parce qu'il est hors du pays".

Xi, fils d'un révolutionnaire communiste, est sur le point d'obtenir un troisième mandat historique à la tête du pays lors du 20e Congrès du Parti communiste qui débutera le 16 octobre. Il a quitté la Chine pour la dernière fois en janvier 2020, avant que le monde ne se mette à l'abri du COVID.

CHEF DE KRELIN

Après que l'Occident a imposé à Moscou les sanctions les plus sévères de l'histoire moderne en raison de la guerre en Ukraine, Poutine déclare que la Russie se tourne vers l'Asie après avoir regardé pendant des siècles l'Occident comme le creuset de la croissance économique, de la technologie et de la guerre.

En présentant l'Occident comme une coalition en déclin, dominée par les États-Unis, qui vise à entraver, voire à détruire, la Russie, la vision du monde de Poutine rejoint celle de Xi, qui présente la Chine comme une alternative à l'ordre de l'après-guerre dirigé par les États-Unis.

L'assistant de Poutine Ushakov a déclaré que la rencontre Xi-Poutine serait "très importante". Il n'a pas donné plus de détails.

Alors que l'Europe cherche à se détourner des importations d'énergie russe, Poutine cherchera à stimuler les exportations d'énergie vers la Chine et l'Asie.

Il organisera également un sommet tripartite russo-chinois avec la Mongolie - une route potentiellement beaucoup plus courte pour l'énergie russe, de la Sibérie occidentale à la Chine.

Il a déclaré la semaine dernière qu'une importante route d'exportation de gaz vers la Chine via la Mongolie avait été convenue. Gazprom étudie depuis des années la possibilité qu'un nouveau gazoduc majeur - le Power of Siberia 2 - traverse la Mongolie pour acheminer le gaz russe vers la Chine.

Il transportera 50 milliards de mètres cubes de gaz par an, soit environ un tiers de ce que la Russie vend habituellement à l'Europe - ou l'équivalent des volumes annuels de Nord Stream 1.

L'Organisation de coopération de Shanghai, qui comprend la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan et quatre États d'Asie centrale, doit admettre l'Iran, l'un des principaux alliés de Moscou au Moyen-Orient.