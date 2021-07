Xi salue un "nouveau monde" alors que la Chine fête les 100 ans du PCC

par Yew Lun Tian et Ryan Woo

PEKIN, 1er juillet (Reuters) - Le président chinois Xi Jinping a salué jeudi le "nouveau monde" créé par le peuple chinois, alors qu'une cérémonie était organisée à Pékin pour célébrer le centenaire de la création du Parti communiste, et a prévenu que toute puissance étrangère qui chercherait à harceler la Chine se retrouverait la tête en sang.

Au cours d'une allocution télévisée d'une heure prononcée depuis la place Tiananmen, dans le centre de la capitale, Xi a promis de poursuivre le développement militaire de la Chine, s'est engagé à la "réunification" avec Taiwan et a souligné l'autonomie dont bénéficient Hong Kong et Macao.

"Le peuple chinois n'est pas seulement doué pour détruire l'ancien monde, il a aussi créé un nouveau monde", a dit le dirigeant, après avoir assisté à un ballet aérien d'avions de chasse et d'hélicoptères survolant la place Tiananmen. "Seul le socialisme peut sauver la Chine", a-t-il ajouté.

Cet anniversaire intervient alors que Xi Jinping et le PCC s'efforcent de profiter de la dynamique de sortie de crise du coronavirus, plus rapide en Chine qu'ailleurs, pour permettre au pays de continuer à avancer ses pions sur la scène internationale.

Mais Pékin subit des critiques de plus en plus fermes des pays occidentaux sur ses agissements en matière de droits de l'homme à Hong Kong et dans la région du Xinjiang.

Le peuple chinois ne permettra jamais qu'une puissance étrangère le harcèle, l'oppresse ou le soumette, a déclaré Xi Jinping. Quiconque s'essaierait à de telles manoeuvres se retrouverait ensanglanté "contre la Grande muraille de fer forgée par plus de 1,4 milliard de Chinois", a-t-il poursuivi, suscitant les applaudissements de la foule.

Pour débuter les festivités, jeudi matin, une trentaine d'appareils ont formé un "100" dans les airs, sous le regard des plus hauts responsables du pays, installés sur un rempart de la Cité interdite.

Xi Jinping, qui s'est imposé comme le dirigeant le plus puissant du pays depuis Mao Zedong, a déclaré que la Chine avait atteint son objectif centenaire de bâtir une "société modérément prospère".

La Chine va renforcer son armée afin de protéger sa souveraineté, sa sécurité et son développement, pour s'élever aux plus hautes normes mondiales, a poursuivi le chef d'Etat lors de son discours.

Les rangs du Parti communiste ont gonflé de 2,43 millions de membres en 2020, la plus forte augmentation annuelle depuis l'arrivée de Xi Jinping à la présidence, et 95,15 millions de Chinois en sont désormais adhérents, selon des données publiées mercredi.

Xi a déclaré que toute tentative de séparer le Parti communiste du peuple chinois ou de les opposer était vouée à l'échec. "Plus de 1,4 milliard de Chinois ne laisseront jamais un tel scénario se produire", a-t-il dit. (Reportage Ryan Woo, Yew Lun Tian, Lusha Zhang et Colin Qian; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)