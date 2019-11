Xilam Animation : Lancement Du Club Actionnaires

Regulatory News:

Le Groupe Xilam Animation (Paris:XIL) est ravi d’annoncer le lancement de son Club dédié à ses actionnaires. Ce club a pour objet de renforcer le lien entre l'entreprise et ses actionnaires, de les informer en direct sur l'actualité de Xilam Animation et de leur offrir un espace d'information dédié accessible via la rubrique Relations Investisseurs du site internet www.xilam.com. Il permettra par ailleurs à ses actionnaires adhérents de pouvoir bénéficier, à l’avenir, d’avantages ou d’évènements privilégiés.

Le Club Actionnaires, dont l’adhésion est gratuite, est ouvert à tous les actionnaires détenant au minimum 1 action.

Le Club Actionnaires Xilam Animation doit être construit au travers de la participation de ses actionnaires. Il s’agit d’une interface qu’il était nécessaire de mettre à disposition de chacun, pour mieux partager et mieux échanger. Il s’agit notamment de remercier celles et ceux qui apportent, depuis quelques jours ou de longues années, leur indéfectible soutien au Groupe et qui ont toujours cru dans ses perspectives de développement. Le marché de Xilam Animation s’est radicalement transformé en sa faveur au cours des dernières années. Les investissements colossaux des géants de la diffusion dans les animations pour enfants ne sont pas prêts de ralentir. Dans ce contexte, Xilam se démarque par la grande qualité de ses productions qui sont toujours mieux référencées aux États-Unis notamment, premier marché mondial.

La dernière animation pour adultes J’ai perdu mon corps, sortie au cinéma en France mercredi 6 novembre 2019 dernier, a raflé de nombreuses récompenses internationales et a été encensée par la critique. Elle sera prochainement diffusée sur Netflix dans la plupart des territoires internationaux. Les premiers retours dont le Groupe dispose laissent présager un succès qui sans aucun doute encouragera à poursuivre également sur cette voie. Les équipes ne sont pas peu fières de ses expertises, de sa capacité d’innovation sans équivalent et d’intégration des toutes dernières technologies de conception et de production, ainsi que de son savoir-faire en distribution à l’échelle nationale et internationale.

POUR ADHERER AU CLUB ACTIONNAIRES : RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DE XILAM (www.xilam.com)

À propos de Xilam

Studio majeur de l’animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 4 longs métrages, dont certains succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton et sa toute première série préscolaire : Paprika. Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 600 millions de vidéos vues par mois, ce catalogue de programmes fait ainsi de Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation. Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam.

Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191118005595/fr/