Xilam Animation : franchit les 15 milliards de vues et les 15 millions d'abonnés sur YouTube

Augmentation de 50 % du nombre de vues en 2019

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, annonce avoir franchi les 15 milliards de vues cumulées sur YouTube et atteint les 15 millions d'abonnés sur l’ensemble de ses chaînes officielles YouTube. Xilam prévoit également une hausse de 50 % du nombre de vues en 2019 par rapport à 2018.

Cette dynamique s’explique principalement par le lancement de plus de 15 nouvelles chaînes officielles sur YouTube reprenant ses différents succès : Xilam a ainsi lancé, à l’échelle mondiale, sa première chaîne entièrement dédiée à l’univers de la série préscolaire Paprika, ainsi que des chaînes locales à destination du marché indien pour les séries Oggy et les cafards, Zig & Sharko et Les Daltons. Des chaînes locales ont également été lancées au Brésil, en Allemagne et en Russie.

Cette offensive éditoriale correspond à une nouvelle stratégie de Xilam qui anticipe le changement à venir du modèle économique de Youtube qui devrait favoriser les chaînes officielles à destination des enfants au détriment des contenus uploadés par les utilisateurs (« user generated content », dont les revenus devraient sensiblement baisser l’année prochaine) : plus de 80% des vues et des revenus sont désormais issus des chaînes officielles Xilam.

Xilam continue par ailleurs de développer ses propriétés sur des nouvelles plateformes, en témoigne le lancement récent des stickers Oggy et les cafards et Paprika disponibles sur les applications de messagerie LINE et iMessage d'Apple. Du côté de l’e-commerce, Xilam a ouvert une boutique Oggy et les cafards sur la plate-forme Teespring, proposant vêtements et accessoires en éditions limitées.

Morgann Favennec, Directrice commerciale et du développement international de Xilam Animation : « 2019 sera une nouvelle année record en termes de visibilité et de fréquentation dans l’espace numérique grâce à l’élargissement de notre offre multi-plateforme. Nous nous réjouissons particulièrement du dépassement des 15 milliards de vues sur YouTube, nouvelle étape-clé dans notre stratégie de croissance numérique. »

À propos de Xilam (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL)

Studio majeur de l’animation européenne, Xilam crée, produit et distribue des programmes originaux destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques. Fondée en 1999 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 4 longs métrages. Aux côtés de J’ai Perdu Mon Corps, long-métrage d’animation récompensé par une multitude de prix internationaux (disponible sur Netflix le 29 novembre 2019, hors France et Benelux), figurent des succès incontournables comme Oggy et les Cafards, Zig & Sharko, Les Dalton, Mr Magoo et Paprika. Diffusé dans plus de 190 pays sur les plus grandes chaînes de télévision et plateformes numériques, cumulant notamment sur YouTube plus de 600 millions de vidéos vues par mois, ce catalogue de programmes fait ainsi de Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation. Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh Ville au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.

