Xilam Animation : annonce ses résultats 2020

Marge opérationnelle supérieure à 20%

Structure bilancielle solide

Renforcement de la gouvernance

Confirmation des objectifs 2020/2021 : Cap sur 2021 !

Xilam Animation (Code ISIN : FR0004034072, Mnémo : XIL) (Paris:XIL), société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, annonce ses résultats financiers pour l’exercice clos au 31 décembre 2020, revus par le Conseil d’administration réuni le 30 mars 2021 sous la Présidence de Marc du Pontavice.

(En milliers d'euros) 31.12.2020 (1)

Consolidé 31.12.2020 (1)

Périmètre constant

(hors Cube Creative) 31.12.2019

(hors Cube Creative) Chiffre d’affaires nouvelles productions 10 553 8 932 15 523 Autres produits et subventions (2) 2 751 2 502 7 786 Total produits nouvelles productions et développement 13 304 11 434 23 310 Total produits catalogue (2) 8 633 7 360 6 752 Total chiffre d’affaires et autres produits (2) 21 936 18 794 30 061 Autres subventions et produits opérationnels courants (3) 2 715 2 350 3 410 Total produits d’exploitation 24 651 21 144 33 471 Charges d'exploitation (20 226) (17 642) (24 257) Résultat opérationnel courant ajusté (4) 4 722 3 800 9 729 % CA 21,5% 20,2% 32,4% Résultat opérationnel courant 4 425 3 502 9 214 % CA 20,2% 18,6% 30,7% Résultat opérationnel 4 244 3 324 8 919 % CA 19,3% 17,7% 29,7% Résultat net de l’ensemble consolidé 2 806 2 078 6 854 % CA 12,8% 11,1% 22,8%

Données non auditées. Hors Crédit d’Impôt Audiovisuel (CIA). Dont Crédit d’Impôt Audiovisuel (CIA). Hors Plan d'Actions Gratuites (inclus dans les charges d'exploitation)

Xilam a réalisé un chiffre d’affaires et autres produits consolidés (hors crédit d’impôt audiovisuel) 2020 de 21,9 M€ (18,8 M€ hors contribution de Cube Creative), en ligne avec ses anticipations. Les nouvelles productions ont représenté 10,6 M€ de chiffre d’affaires consolidé suite aux effets de cut-off et de décalages de livraisons consécutifs au contexte sanitaire. Le catalogue a réalisé une performance solide à 8,6 M€ (+28%), en dépit du repli conjoncturel des revenus publicitaires sur les plateformes AVOD.

Au global, le total des produits d’exploitation consolidés pour l’année 2020 ressortent à 24,7 M€.

Marge opérationnelle supérieure à 20%

Le résultat opérationnel s’établit à 4,2 M€ consolidés (3,5 M€ hors contribution de Cube Creative). Ce recul par rapport à 2019 s’explique principalement par la baisse des revenus sur l’année (notamment ceux des productions propriétaires dont les livraisons ont été décalées en 2021) et la moindre rentabilité des productions non-propriétaires telles que Chip‘n’Dale pour Disney+.

Malgré le contexte de crise sanitaire, le taux de marge opérationnelle courante 2020 demeure à un niveau élevé à 20,2% du chiffre d’affaires en consolidé (18,6% hors Cube Creative), démontrant à nouveau la robustesse du modèle économique de Xilam.

Rappelons que, hors contexte sanitaire, le niveau de marge opérationnelle de Xilam reste structurellement élevé pour les raisons suivantes :

Le prix de vente moyen élevé des productions, en progression constante soutenue par la course aux investissements que se disputent les distributeurs, notamment les géants du streaming, génère des marges brutes élevées ;

L’intégration de l’ensemble de la chaîne de valeur (conception, production, distribution) permet d’une part de mutualiser un maximum de coûts fixes et d’autre part d’en capitaliser une part de plus en plus importante puisqu’ils progressent moins vite que l’activité. Les frais généraux non affectables aux nouvelles productions ont représenté 2,8 M€ (2,5 M€ à périmètre constant, soit en légère baisse par rapport à 2019) ;

La profondeur du catalogue qui a toujours fait l’objet d’une politique d’amortissement prudente, de sorte qu’il constitue un gisement de bénéfices récurrent ;

La faible charge des rémunérations dues aux tiers ayant-droits, inhérente au modèle patrimonial et propriétaire de Xilam, permettant au groupe de contrôler l’intégralité de la propriété intellectuelle et de sa chaîne de valeur.

Cube Creative apporte une contribution très significative au résultat opérationnel du groupe puisque son taux de marge s’élève à 29,3%. Xilam confirme ainsi la pertinence de sa stratégie de croissance externe. En soutenant la transition d’un modèle de prestation non-propriétaire à faibles marges vers un modèle plus puissant de production propriétaire, Xilam permet à Cube Creative d’améliorer sa marge opérationnelle dès l’exercice 2020. Cette contribution sur l’exercice est en partie portée par l’exploitation très dynamique du catalogue de Cube Creative (Kaeloo et Chicky) et par le succès de la nouvelle production De Gaulle à la Plage. Mais aussi par la capitalisation des coûts fixes qui s’amortiront dans le temps avec les recettes futures générées grâce à la puissance du réseau de distribution international de Xilam. Les premières livraisons significatives de productions propriétaires sont attendues courant 2021 (Pfffirates sur TF1 et Tangranimo sur France TV).

Après prise en compte de ces éléments, le résultat net s’établit à 2,8 M€ (2,1 M€ hors contribution Cube Creative) vs. 6,9M€ en 2019 avec un taux de marge nette à 12,8% du chiffre d’affaires (vs. 22,8% en 2019).

Situation financière saine et solide

Au 31 décembre 2020, l’endettement financier net s’élevait à 8,4 M€ (vs. 3,5 M€ à fin décembre 2019) et les fonds propres s’élèvent à 58,0 M€ (vs. 55,3 M€).

Il est ainsi remarquable de constater que dans le contexte sanitaire actuel, et en dépit des forts investissements du groupe dans ses nouvelles productions, l’endettement net de Xilam a relativement peu évolué (+ 0.8 M€ vs. juin 2020 et +2.6 M€ vs décembre 2019 en neutralisant l’effet de l’entrée de Cube dans le périmètre) alors même que le modèle financier de l’entreprise présente un BFR structurellement positif, propre à son industrie.

Pour financer la forte croissance des volumes de production, Xilam annonce par ailleurs la signature, en mars 2021, d’une ligne de financement sous forme de crédit de production auprès de COFICINE, d’un montant significatif de 20 M€, dans des conditions extrêmement favorables en termes de coûts.

Xilam aura la faculté d’utiliser les moyens mis à disposition, en fonction des besoins liés à son activité. Les remboursements se feront de manière auto-liquidative, comme propre à ce type de financement.

Nomination de Natalie Heckel au poste d’administratrice indépendante

Natalie HECKEL, franco-américaine est une publicitaire avec une expérience de plus de 30 ans dans l'accompagnement et le développement des marques sur l'ensemble de leurs problématiques de communication en France et à l'international. Après un début de carrière à Paris chez Lintas puis Leo Burnett, Natalie rejoint Ogilvy Autriche où elle accompagne des marques multinationales pour leur déploiement en Europe Centrale et de l'Est puis Ogilvy Paris en qualité de Directrice Commerciale puis Directrice Exécutive où elle gère des dispositifs multicanaux pour des marques telles que Ford, Nestlé ou Mondelez. Promue Chief Delivery Officer en 2018, elle travaille sur l’optimisation de l’efficacité des équipes en interne puis devient Managing Partner de la nouvelle practice Beauty Health and Wellness d'Ogilvy Paris en 2020 où elle orchestre des campagnes dans ce secteur à fort potentiel avec d'autres partenaires du groupe WPP. Natalie est également membre du nouveau Comité Exécutif d'Ogilvy Paris.

Natalie apportera à Xilam toute son expérience en visibilité et déploiement de la marque sur un périmètre international, et notamment via les réseaux numériques, à l’heure où le groupe envisage d’accélérer la stratégie de merchandising de ses marques dans le monde.

Suite à la nomination de Natalie Heckel, le conseil d’administration sera désormais composé à 60% de femmes et à 40% d’hommes. Sa nomination sera soumise à ratification de la prochaine assemblée générale de Xilam Animation prévue le 10 juin 2021.

Responsabilité sociale et environnementale

Xilam place la responsabilité sociale et environnementale au cœur de ses préoccupations et mène un ensemble d’actions qui lui permettront de se hisser parmi les références du secteur en la matière.

Xilam affiche un résultat de 83 points sur 100 à l’index de l’égalité femmes/hommes avec une note de 38/40 (+1 vs 2019) sur le principal indicateur « écart de rémunération » qui calcule l’écart de rémunération entre femmes et hommes par tranche d’âge et par catégorie CSP (ouvriers, employé, agent de maitrise-technicien, cadre).

Xilam poursuit ses efforts sur l’accompagnement des jeunes, plus particulièrement encore dans le contexte sanitaire actuel avec 18 alternants en 2020.

Cap sur 2021 !

L’exercice 2021 bénéficiera d’une part du décalage des livraisons 2020 (dont l’essentiel dès le premier semestre) et d’autre part par l’important volume de livraisons nouvelles consécutif à l’effort réalisé pour augmenter la capacité de production en réponse aux demandes croissantes des plateformes digitales (quatre séries en cours de production pour le compte des grandes plateformes, deux autres lancées courant 2021). Ce dynamisme sera complété par celui de Cube Creative dont les productions propriétaires les plus significatives commenceront à être livrées en 2021 (notamment Pfffirates et Tangranimo). Cette confiance dans le nouveau modèle et le potentiel de Cube Creative a conduit Xilam à porter sa participation au capital de sa filiale de 50,1% à 66,6% en février.

Xilam va poursuivre la valorisation de son catalogue par la déclinaison de ses marques fortes. La marque Oggy fait ainsi désormais l’objet de trois lignes d’exploitation : la marque classique Oggy et les cafards (500 épisodes), celle du spin-off à destination des préscolaires Oggy Oggy (156 épisodes), et le reboot Oggy Next Gen (78 épisodes).

Xilam continue par ailleurs sa conquête de nouveaux territoires. En Chine où les grandes plateformes s’ouvrent à son catalogue et à de nouvelles productions (accord de coproduction avec Alibaba sur Les Contes de Lupin). Aux États-Unis et dans le monde via le développement rapide du segment AVOD : le redressement important des revenus publicitaires de YouTube début 2021 marque le retour à la croissance de cette plateforme alors que le catalogue se déploie rapidement sur les autres plateformes concurrentes (Facebook, Tubi, Pluto, Roku, Samsung, etc.).

La dynamique amorcée avec les grandes plateformes de SVOD (Netflix et Disney+) sera renforcée d’une part par les effets de la réforme SMA qui doit entrer en vigueur avant la fin du premier semestre 2021 et d’autre part par l’arrivée progressive des autres plateformes (HBO Max, Paramount+, Peacock, etc.)

Xilam poursuit ses efforts pour accélérer son développement via de nouveaux gisements de croissance, notamment à travers le merchandising et la croissance externe.

Xilam bénéficie d’une forte visibilité sur ses revenus futurs grâce aux 250 demi-heures en cours de fabrication, lui permettant de réitérer ses objectifs dans le cadre de son plan Scale 2023, visant des revenus de 78 M€ pour les années 2020/2021.

À propos de Xilam

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVoD (Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et ADVoD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, …) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J’ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars, …), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 200 épisodes et 3 longs métrages. Xilam a réalisé en 2019 l’acquisition de Cube Creative, studio lui permettant de disposer d’une expertise unique en 3D et images de synthèse. Xilam emploie plus de 500 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.

