Le fabricant chinois de véhicules électriques Xpeng prévoit de se développer sur davantage de marchés européens, notamment en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France en 2024, a déclaré son président Brian Gu à la presse lundi lors du salon de l'automobile IAA Mobility à Munich.

L'entreprise distribuera ses véhicules électriques G9 et P7 en Israël dès le début de l'année prochaine et proposera son G6 comme premier modèle pour droitiers, a ajouté M. Gu.

Nous avons un plan audacieux pour nous lancer dans l'arène mondiale, a-t-il déclaré. L'entreprise est déjà présente aux Pays-Bas et en Norvège.

Les fabricants chinois de véhicules électriques cherchent à se développer dans la région, en visant des marges plus élevées et une croissance plus rapide sur les marchés étrangers et en défiant les entreprises européennes sur leur territoire avec des modèles moins chers.

Les fabricants chinois de VE sont également confrontés à une guerre des prix acharnée dans leur pays, qui a réduit leur rentabilité et freiné leur croissance.

Alors que leurs ventes de VE ont augmenté rapidement en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, le marché européen est resté difficile pour les marques automobiles chinoises.

Bien qu'ils soient en mesure de proposer des modèles à des prix compétitifs, les constructeurs chinois ont dû relever des défis en Europe, notamment en ce qui concerne la réglementation, l'infrastructure des VE, les préférences des consommateurs et la reconnaissance de la marque.