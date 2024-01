14 janvier (Reuters) - La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a adressé dimanche ses félicitations à Lai Ching-Te pour son élection à la présidence de Taïwan.

"Tous mes voeux de succès à la démocratie taïwanaise et à ses électeurs, nombreux à se rendre aux urnes. Plus que jamais, nous devons continuer à travailler ensemble pour défendre le droit et la paix dans le détroit", a-t-elle écrit sur le réseau social X (ex-Twitter).

Lai Ching-te, le candidat du parti au pouvoir à Taïwan, a remporté samedi l'élection présidentielle sur l'île, présentée avant le scrutin par la Chine comme un choix entre la guerre et la paix. (Rédigé par Camille Raynaud)