Yandex: bénéfice net trimestriel en baisse mais chiffre d'affaires en hausse

Moscou (awp/afp) - Le groupe internet russe Yandex a annoncé mercredi un bénéfice net en baisse au deuxième trimestre mais un chiffre d'affaires en forte hausse, grâce notamment aux ventes de publicités qui redécollent après une année sombre.

La société cotée à New York a indiqué dans un communiqué que son bénéfice net ajusté était en baisse de 47% par rapport à la même période un an plus tôt, à 1 milliard de roubles (11,5 million d'euros).

Son chiffre d'affaires a toutefois progressé de 97% à 81,4 milliard de roubles (environ 968 millions d'euros). Il a été tiré essentiellement par les ventes de publicités en ligne, qui reprennent après une année difficile liée à la pandémie de coronavirus.

Porté par ce bon résultat, le géant de l'internet russe a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année, de 305-320 milliards de roubles initialement à 330-340 milliards de roubles.

Le e-commerce, dans lequel Yandex est leader en Russie, a aussi continué sa progression vertigineuse: les revenus ont augmenté de 365% au deuxième trimestre par rapport à un an plus tôt, tandis que ceux de son service de taxi ont progressé de 99%.

Yandex propose un nouveau service populaire de livraison de courses en 15 minutes avec un stock de produits gérés par lui-même. Son application intègre aussi désormais plusieurs chaînes de supermarchés russes pour lesquels elle propose une livraison en une heure.

Yandex a également lancé l'utilisation de taxis comme coursiers, et la livraison de nourriture par un robot à Moscou.

Surnommé le "Google russe", Yandex est le premier moteur de recherche de Russie et une des grandes réussites économiques du pays des deux dernières décennies.

afp/rp