Yann Duchesne nommé président exécutif pour conduire un changement majeur de la stratégie de Theraclion

THERACLION (ISIN : FR0010120402 ; Mnemo : ALTHE, éligible PEA-PME), société innovante développant une plateforme robotisée de traitement non-invasif, annonce aujourd'hui la nomination de Yann Duchesne en tant que Président du Conseil d'Administration après le décès tragique de Christopher Bödtker mi-décembre. Yann Duchesne est un dirigeant français chevronné qui a siégé à de nombreux conseils d'administration dans le monde entier. Il conduira Theraclion au prochain niveau de développement et de création de valeur.

Christopher Bödtker, avait été nommé Président du Conseil d'Administration de Theraclion en avril 2020. Il a apporté une énorme contribution à Theraclion par sa discipline financière et sa passion entrepreneuriale. " Christopher a permis de financer la réalisation des avancées technologiques qui permettront le déploiement de notre technologie disruptive, l'échothérapie®. Theraclion est aujourd'hui en mesure de faire de la chirurgie extracorporelle une réalité " a déclaré David Caumartin, PDG de Theraclion.

Ancien associé directeur général de McKinsey pour la France, Yann Duchesne a ensuite été associé principal dans un important fonds de private equity à Londres, avant de devenir Directeur Général d'un important conglomérat industriel et commercial. Au cours des 20 dernières années, il a siégé à de nombreux conseils d'administration de sociétés cotées ou détenues par des fonds de private equity, souvent en tant que président. Dans le domaine de la santé, Yann a accompagné de nombreuses sociétés pharmaceutiques importantes lorsqu'il était chez McKinsey. Il est aujourd'hui président d'un groupe pharmaceutique (Medis) et actionnaire fondateur d'une société de biotechnologie basée en Californie (Phylex).

La vision de Yann Duchesne est de développer Theraclion dans trois domaines thérapeutiques majeurs et dans trois zones géographiques : les varices, aux Etats-Unis (demande d’autorisation de la FDA en cours) et en Europe ; la thyroïde, en Europe et en Chine ; le cancer du sein, principalement aux Etats-Unis. Afin d'atteindre ces objectifs ambitieux, Theraclion va trouver des financements et des partenariats stratégiques et se concentrera principalement sur les étapes technologiques et cliniques critiques, la motivation et la rétention des talents. L'ambition de Yann Duchesne est d'amener Theraclion parmi les leaders mondiaux des solutions de traitement par robotique et intelligence artificielle.

Chez Theraclion, nous pensons que la chirurgie, telle que nous la connaissons, est dépassée. Elle génère, chez les patients, une anxiété excessive, et elle transforme les médecins en exécutants d’un système archaïque. D’autre part, elle soumet le système de santé à des tensions difficilement soutenables. Nous avons donc voulu bousculer cette convention en créant un dispositif de traitement extracorporel. Notre solution remplace l’acte chirurgical par un traitement robotisé dirigeant des ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) depuis l’extérieur du corps. Notre dispositif d'échothérapie de pointe a déjà obtenu le marquage CE pour le traitement non invasif des varices avec SONOVEIN® et des fibroadénomes mammaires et nodules thyroïdiens avec Echopulse®.

Établis à Malakoff, près de Paris, nos collaborateurs sont en perpétuelle recherche d’innovation, alliant une recherche clinique de haut niveau aux bénéfices de l’intelligence artificielle. Le marché du traitement des varices génère, à lui seul, environ 5 millions de procédures par an. C'est donc un marché dynamique dans lequel nous changeons les paradigmes en faisant de l'échothérapie non invasive, la nouvelle norme.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.theraclion.com et notre plateforme patient https://echotherapie.com/echotherapy/.

Theraclion est cotée sur Euronext Growth Paris

Eligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE - Code ISIN : FR0010120402

LEI : 9695007X7HA7A1GCYD29

