« Parmi les différentes classes d’actifs, nous notons une divergence de comportement, très significative, annonciatrice de perturbations importantes sur les marchés ». Tel est l’avertissement lancé par Jean Jacques Ohana, responsable de la gestion d’actifs d’Ycap AM. A ce titre, la succession de dislocations financières depuis le début de l’année interpelle.L'expert évoque le doublement du VIX (mesure de la volatilité implicite des marchés) en février, la tension sur la liquidité monétaire en dollar en mars, ainsi que l'effondrement des devises émergentes face au dollar depuis avril et l'augmentation du spread Italie / Allemagne de 150 points de base en quelques jours.Dans ce contexte, Jean Jacques Ohana préconise de rester à l'écart de ces divergences et de mettre en œuvre une allocation d'actifs diversifiée avec un risque réduit : pondération en actions de 30%, mise en place de stratégies de couverture, allocation prudente en obligations risqués (crédit).Dans cet environnement, les fonds ou les produits financiers sont souvent plus vulnérables que les indices actions, ajoute l'expert. Ces derniers se montrent résilients malgré l'accumulation de vulnérabilités financières, prenons garde cependant aux excès de complaisance, prévient le professionnel.