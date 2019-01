Ycap Asset Management déconseille les actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Malgré le début de capitulation de la Réserve fédérale, YCAP Asset Management maintient son biais prudent sur les marchés. La stratégie de la société de gestion reste à l'image d'une tortue qui se replie sous sa carapace dans l'attente d'un mouvement de reflation des actifs financiers. Le gérant pense que ni les marchés d'actifs risqués, ni les banques centrales n'ont réellement capitulé bien que les velléités de resserrement aient disparu. Sur les marchés d'actions, Ycap AM préconise une exposition très faible autour de 0%.Sur les marchés d'obligations, le gérant revient sur la duration, anticipant un comportement haussier des dettes souveraines refuge. Il maintient sa conviction que, sur les marchés des changes, le concours de laideur entre le dollar et l'euro se soldera par la chute de l'euro. Au final, le grand vainqueur du revirement annoncé des banques centrales pourrait bienêtre l'or.