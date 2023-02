"Vous n'avez pas de récession lorsque vous avez 500 000 emplois et le taux de chômage le plus bas depuis plus de 50 ans", a déclaré Mme Yellen lors de l'émission Good Morning America sur ABC.

Mme Yellen a déclaré que l'inflation restait trop élevée, mais qu'elle était en baisse depuis six mois et qu'elle pourrait diminuer de manière significative compte tenu des mesures adoptées par l'administration Biden, notamment pour réduire le coût de l'essence et des médicaments sur ordonnance.