Yellen confirme qu'elle fait pression sur Biden pour obtenir des réductions des droits de douane sur la Chine.

Mme Yellen a déclaré lors d'une conférence de presse précédant une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7 que des discussions internes sont en cours au sujet des tarifs punitifs "Section 301" imposés par l'ancien président américain Donald Trump sur des centaines de milliards de dollars de marchandises chinoises.

"Certains d'entre eux, à mes yeux, semblent imposer plus de dommages aux consommateurs et aux entreprises et ne sont pas très stratégiques dans le sens où ils abordent les véritables problèmes que nous avons avec la Chine", a-t-elle déclaré, faisant référence aux pratiques commerciales déloyales, aux questions de sécurité nationale ou aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement.

Mardi, Reuters a rapporté en exclusivité que le président américain Joe Biden devra résoudre le débat houleux entre ses assistants sur l'opportunité de réduire les tarifs douaniers alors que son administration tente de lutter contre une inflation élevée, citant des sources familières avec les conversations.

Alors que Mme Yellen a plaidé pour la suppression de certains des tarifs douaniers, les sources ont indiqué que la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, préfère les maintenir en place afin de développer un programme commercial chinois plus stratégique qui protège les emplois américains et le comportement de la Chine sur les marchés mondiaux. Cette approche pourrait même inclure de nouveaux tarifs stratégiques.

De nombreux biens soumis aux tarifs punitifs pouvant atteindre 25 % n'ont pas grand-chose à voir avec les objectifs de l'enquête de l'administration Trump au titre de la section 301 sur le détournement par la Chine de la technologie et de la propriété intellectuelle américaines. Les tarifs douaniers sur les biens de consommation, des bicyclettes aux vêtements, ont été imposés après que la Chine ait riposté aux premières séries de tarifs douaniers de Trump.

Certains économistes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'administration, ainsi que de nombreux groupes d'entreprises, ont plaidé en faveur de la réduction des tarifs douaniers de la Chine comme moyen d'aider à maîtriser l'inflation élevée provoquée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement COVID-19, une forte reprise et les pics de prix des aliments et de l'énergie dus à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Mme Yellen a déclaré que les réductions tarifaires pourraient contribuer à atténuer l'inflation, mais qu'elles ne constitueraient probablement pas un "changement de jeu".

"Je vois donc un cas non seulement à cause de l'inflation, mais parce qu'il y aurait des avantages pour les consommateurs et les entreprises à... réduire certains d'entre eux. Mais nous avons ces discussions."

Mais elle a dit qu'elle respecte les opinions qu'elle a entendues dans les débats sur la politique tarifaire.

"Il y a une variété de préoccupations valables", a-t-elle déclaré. "Et nous n'avons pas encore vraiment fait le tri - nous ne sommes pas encore parvenus à un accord sur la position à adopter en matière de tarifs douaniers."