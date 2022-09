Yellen déclare que l'économie américaine est plus forte qu'avant la pandémie mais que l'inflation reste une menace

Se rendant à Detroit pour vanter l'impact des récentes réalisations législatives avant les élections du Congrès en novembre, y compris des centaines de milliards de dollars d'investissements dans les semi-conducteurs, la recherche, les soins de santé, l'énergie verte et les infrastructures, Mme Yellen a déclaré que la lutte contre l'inflation était toujours la "principale priorité économique" de l'administration.

"Notre plan a fonctionné", a déclaré Mme Yellen dans un discours à saveur de campagne qui a énuméré les gains d'emplois et les améliorations de l'égalité économique à l'usine de véhicules électriques Rouge de Ford Motor Co à Dearborn, une ville située juste à l'extérieur de Détroit. "Selon toute mesure traditionnelle, nous avons connu l'une des reprises économiques les plus rapides de l'histoire moderne."

Mais Mme Yellen a reconnu que l'inflation, qui atteint des sommets inégalés depuis 40 ans, reste une préoccupation majeure. Elle a déclaré que l'administration Biden s'efforçait de réduire les coûts pour les Américains en atténuant les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement, en libérant le pétrole de la réserve stratégique de pétrole et en réduisant les primes de soins de santé et les coûts des médicaments grâce à la "Loi sur la réduction de l'inflation" de 430 milliards de dollars récemment adoptée."

"Le défi le plus immédiat est de revenir à un environnement de prix stables sans sacrifier les gains économiques des deux dernières années", a déclaré Mme Yellen, ajoutant que la Réserve fédérale avait la responsabilité première de dompter l'inflation. "Pour assurer notre stabilité économique à long terme, nous devons maintenir nos finances publiques sur des bases saines."

PLANS FISCAUX

Mme Yellen a déclaré que l'administration continuerait à faire pression pour des augmentations d'impôts supplémentaires au-delà d'un nouvel impôt minimum alternatif de 15 % pour les grandes entreprises, ainsi que pour la mise en œuvre d'un accord de réforme fiscale globale qui a été laissé de côté dans la dernière législation.

"Cela inclut la suppression des échappatoires et le retour des taux pour les hauts revenus et les sociétés aux normes historiques", a-t-elle déclaré, indiquant que l'administration souhaite toujours revenir sur les réductions d'impôts de 2017 promulguées par l'ancien président Donald Trump et ses collègues républicains - un effort contrecarré par la faible majorité des démocrates au Congrès.

Le parti de M. Biden tente de conserver le contrôle du Congrès en novembre, et le discours de Mme Yellen à Detroit, berceau de l'industrie automobile américaine, fait partie d'une tournée de conférences d'un mois visant à vanter les améliorations de l'économie.

Le discours de Mme Yellen n'a pas mentionné le décret de M. Biden visant à effacer jusqu'à 20 000 dollars de dettes de prêts étudiants pour les personnes gagnant jusqu'à 125 000 dollars, ou 250 000 dollars pour un couple marié. Le plan répond aux demandes d'allègement de la dette de la part des progressistes du flanc gauche des démocrates, mais a suscité des critiques pour avoir aidé certains riches, ce qui pourrait aggraver l'inflation et entraîner des centaines de milliards de dollars de nouvelles dettes.

Un responsable du Trésor a déclaré que l'objectif du discours de Mme Yellen était de se concentrer sur l'impact économique de la législation récente, ce qui signifie que certains éléments ont dû être coupés.

Mme Yellen a déclaré que les plans d'investissement dans l'énergie verte, la technologie et l'infrastructure étaient "favorables à la croissance et à l'équité et qu'ils déplaceront les investissements plus largement à travers les États-Unis, et pas seulement vers les villes côtières prospères.

Le chef du Trésor a précédemment qualifié le programme économique de M. Biden, y compris les plans antérieurs, non réalisés, visant à augmenter les dépenses pour la garde d'enfants et l'éducation, d'"économie moderne de l'offre".

Contrairement à ce terme, qui est devenu populaire dans les années 1980 pour décrire l'accent mis par l'administration Reagan sur les réductions d'impôts et la déréglementation afin d'encourager les investissements productifs, Mme Yellen a fait valoir que la version de M. Biden se concentrera sur une gamme d'investissements visant à stimuler la productivité dans un plus grand nombre de "secteurs, de personnes et de lieux".

"Nous savons qu'une part disproportionnée des opportunités économiques a été concentrée dans les grandes villes côtières. Les investissements du plan économique de Biden ont déjà commencé à modifier cette dynamique", a déclaré Mme Yellen.