Yellen demande aux alliés d'augmenter le financement pour l'Ukraine

"Les besoins de financement de l'Ukraine sont importants", a déclaré Mme Yellen dans des remarques préparées pour être prononcées au Forum économique de Bruxelles, ajoutant que le gouvernement du pays continuait à fonctionner, grâce à l'ingéniosité et à la bravoure de ses fonctionnaires.

"Dans les mois qui précèdent la reprise du recouvrement des impôts à un rythme soutenu, l'Ukraine a besoin de fonds budgétaires pour payer les soldats, les employés et les retraités, ainsi que pour faire fonctionner une économie qui réponde aux besoins fondamentaux de ses citoyens", a déclaré Mme Yellen. "En peu de temps, elle devra se tourner vers la réparation et le rétablissement des services publics et des services essentiels."

Bien que l'Ukraine ait finalement besoin d'un "soutien massif" pour la reconstruction et le redressement à l'échelle du plan Marshall pour l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, le pays devra procéder "étape par étape."

"Ce qui est clair, c'est que le soutien bilatéral et multilatéral annoncé jusqu'à présent ne sera pas suffisant pour répondre aux besoins fondamentaux de l'Ukraine", a déclaré Mme Yellen.

La guerre ayant bloqué jusqu'à la moitié de l'économie ukrainienne, le pays a besoin d'un financement extérieur à court terme d'environ 5 milliards de dollars par mois pour répondre aux besoins de base, selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et le Fonds monétaire international .

Mercredi, l'Union européenne devrait proposer un nouveau paquet de prêts à l'Ukraine pour fournir des liquidités immédiates, ainsi que des engagements pour la reconstruction à plus long terme. Alors que le paquet à court terme est encore en cours de définition, deux fonctionnaires familiers avec les discussions ont déclaré à Reuters qu'ils s'attendaient à ce qu'il couvre approximativement les besoins financiers de l'Ukraine pendant deux mois.

Mme Yellen a appelé les alliés à "se joindre à nous pour augmenter leur soutien financier à l'Ukraine" alors que le Sénat américain se rapprochait de l'adoption d'un paquet de dépenses de 40 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire pour le pays ravagé par la guerre...

TRAVAIL FISCAL NÉCESSAIRE

Mme Yellen a également déclaré que davantage de travail était nécessaire pour qu'un accord mondial visant à réformer l'impôt sur les sociétés franchisse la ligne d'arrivée. Il s'agirait notamment de résoudre les désaccords sur la conception du plan "Pilier 1" visant à réaffecter certains droits d'imposition des grandes multinationales très rentables aux "pays de marché" où leurs services et produits sont vendus.

Lundi, le secrétaire au Trésor n'a pas réussi à convaincre les responsables polonais d'adopter le plan de mise en œuvre de l'UE pour l'impôt minimum mondial sur les sociétés de 15 % du "deuxième pilier", mais il a promis de continuer à travailler sur la question.

"En ce qui concerne le deuxième pilier, l'UE et les États-Unis doivent faire preuve de leadership en mettant rapidement en œuvre l'impôt minimum mondial dans nos lois nationales", a déclaré Mme Yellen.

Elle a également déclaré que les États-Unis s'engageaient à aider à répondre aux besoins énergétiques de l'Europe, qui tente de rompre sa dépendance au pétrole et au gaz russes.

Elle a appelé l'Europe, les États-Unis et d'autres alliés à s'unir également pour réduire leur dépendance à l'égard de la Chine pour les matériaux critiques tels que les métaux de terres rares et pour diversifier les chaînes d'approvisionnement.

Mme Yellen a déclaré qu'avec une énergie russe moins disponible en raison d'embargos ou de coupures d'approvisionnement, il y aurait probablement une hausse à court terme de l'utilisation du charbon et d'autres combustibles fossiles. "Et si cela émousse certains de nos objectifs climatiques immédiats pendant une courte période, que cela nous incite aussi à redoubler nos efforts en matière d'énergie propre et renouvelable."