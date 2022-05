Yellen dévoilera les plans de sécurité alimentaire des institutions internationales lors de la réunion du G7

Lundi, Mme Yellen a profité de la visite d'une installation de World Central Kitchen qui nourrit les réfugiés ukrainiens à Varsovie pour souligner la crise alimentaire croissante causée par l'arrêt des exportations de céréales de l'Ukraine et de la Russie.

"Il est clair que la guerre de la Russie contre l'Ukraine a exacerbé dans le monde entier le problème de l'insécurité alimentaire", a déclaré Mme Yellen. "La guerre a un impact au-delà de l'Ukraine et c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup."

Le rapport sera dévoilé au début d'une réunion des dirigeants financiers du Groupe des sept riches démocraties à Bonn, en Allemagne. Il soulignera que des institutions telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement "s'activent pour fournir un soutien d'urgence" afin d'aider les pays à augmenter la production alimentaire, à renforcer les approvisionnements et à faire face à la hausse des prix.

Mme Yellen a convoqué les dirigeants de ces institutions en avril, lors de la réunion de printemps du FMI et de la Banque mondiale, afin d'élaborer des plans pour renforcer le soutien.

Elle a appelé à l'adoption par le Sénat américain d'un projet de loi de dépenses supplémentaires de 40 milliards de dollars qui comprend un financement pour l'Ukraine et 5 milliards de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire.

Le soutien accordé par la Banque mondiale à l'Ukraine a maintenant dépassé 1,95 milliard de dollars sur les 3 milliards de dollars promis par la banque et les fonds des pays donateurs, a déclaré Gallina Vincelette, directrice nationale de la Banque mondiale pour les régions UE et Europe et Asie centrale.

La banque plaide contre un nombre croissant de restrictions à l'exportation de produits alimentaires et de contrôles des prix, qui, selon Mme Vincelette, ont généralement pour effet de rendre la nourriture plus rare. La banque se concentre également sur des projets visant à améliorer la productivité des systèmes alimentaires afin de réduire les pertes de nourriture et d'accroître l'efficacité, y compris une meilleure utilisation des engrais et l'abandon des engrais chimiques, a-t-elle déclaré.

Au World Central Kitchen, Mme Yellen a rencontré plusieurs femmes travaillant dans l'établissement et qui sont des réfugiés ukrainiens. Elle a promis le soutien des États-Unis à leur pays et leur a demandé de quelle aide elles avaient besoin.

"S'il vous plaît, arrêtez la guerre", a répondu l'une des femmes...