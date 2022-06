Yellen dit qu'elle avait "tort" sur la trajectoire de l'inflation ; Biden soutient la Fed

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré mardi qu'elle s'était trompée par le passé sur la voie que prendrait l'inflation, mais a affirmé que la maîtrise de la hausse des prix est la priorité absolue du président Joe Biden et qu'il soutient les actions de la Réserve fédérale pour y parvenir.

Interrogée lors d'une interview sur CNN pour savoir si elle avait eu tort de minimiser la menace que représentait l'inflation dans ses déclarations publiques de l'année dernière, Mme Yellen a répondu : "Je pense que je me suis trompée à l'époque sur le chemin que prendrait l'inflation".

"Comme je l'ai mentionné, il y a eu des chocs imprévus et importants qui ont fait grimper les prix de l'énergie et des denrées alimentaires et des goulots d'étranglement de l'approvisionnement qui ont gravement affecté notre économie et que je n'ai pas pleinement compris à l'époque", a déclaré Mme Yellen, ajoutant que ces chocs vont de l'invasion de l'Ukraine par la Russie aux récents blocages du COVID-19 en Chine.

"Donc, en réalité, les chocs sur l'économie ont continué, mais l'inflation est la préoccupation numéro un du président Biden", a déclaré Mme Yellen.

M. Biden "croit fermement et soutient l'indépendance de la Fed pour prendre les mesures qui sont nécessaires" pour réduire l'inflation, a déclaré Mme Yellen, ajoutant que le chômage était également presque aussi bas qu'il ne l'a jamais été depuis la Seconde Guerre mondiale.

Un porte-parole du Trésor a déclaré plus tard : "La secrétaire soulignait que l'économie a subi des chocs qui ont exacerbé les pressions inflationnistes et qui n'auraient pas pu être prévus il y a 18 mois, notamment la décision de la Russie d'envahir l'Ukraine, les multiples variantes successives du COVID et les blocages en Chine."

Plus tôt dans la journée de mardi, Biden a rencontré le président de la Fed, Jerome Powell, et a souligné qu'il "respecte l'indépendance de la Réserve fédérale", a déclaré un responsable de la Maison Blanche.

Mme Yellen a déclaré que l'administration Biden prenait des mesures pour essayer de compléter l'effort de la Fed en réduisant le coût des médicaments sur ordonnance et des soins de santé et en poussant des propositions au Congrès pour stimuler l'utilisation des énergies renouvelables.

Bien qu'elle ait déclaré qu'un récent déclin des données d'inflation de base était encourageant, elle a fait remarquer que les prix du pétrole restaient élevés et que l'Europe travaillait sur un plan visant à interdire les importations de pétrole russe.

"Nous ne pouvons pas exclure de nouveaux chocs", a déclaré Mme Yellen. (Reportage de David Lawder et Costas Pitas ; Montage de Leslie Adler et Sam Holmes)