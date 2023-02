Yellen du Trésor américain : l'inflation reste élevée mais il y a des signes encourageants

"Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé avec succès pour atténuer les pressions sur la chaîne d'approvisionnement, et cela inclut le financement de parcs à conteneurs pop-up et le passage de plusieurs ports à des opérations 24/7", a déclaré Mme Yellen dans des remarques faites dans une usine de batteries pour véhicules électriques Ultium Cells LLC en construction près de Nashville.

Un rapport sur l'emploi publié la semaine dernière a montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement accélérée en janvier, tandis que le taux de chômage a atteint son plus bas niveau depuis plus de 53 ans et demi, à 3,4 %, indiquant un marché du travail tendu qui pourrait être un casse-tête pour la Réserve fédérale dans sa lutte contre l'inflation.

Les responsables de la Fed ont déclaré mercredi que d'autres hausses de taux d'intérêt sont à prévoir, la banque centrale américaine poursuivant ses efforts pour refroidir l'inflation, bien qu'aucun d'entre eux n'ait été prêt à suggérer que le rapport sur l'emploi de janvier pourrait les pousser à revenir à une position plus agressive en matière de politique monétaire.

La Fed a décidé mercredi dernier de modérer le rythme de ce qui avait été une campagne historiquement agressive de hausse des taux pour réduire l'inflation élevée.

"Il est vrai que les taux d'intérêt ont augmenté et lentement, cela augmente le coût pour le pays et pour le budget fédéral des intérêts sur la dette. Donc, dans ce sens, c'est un frein. Nos projections futures, ont longtemps supposé que les taux d'intérêt reviendraient vers des niveaux plus normaux", a ajouté Mme Yellen mercredi.

Certains investisseurs pensent que les signes de vigueur du marché du travail rendent une récession moins probable et augmentent les chances d'un atterrissage en douceur, dans lequel la Fed maîtrise l'inflation sans pousser l'économie dans une récession.

L'inflation, basée sur la mesure préférée de la Fed, atteint plus du double de l'objectif.