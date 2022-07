Yellen du Trésor et Suzuki du Japon discutent de la faiblesse du yen et de nouvelles sanctions contre la Russie

La réunion de Mme Yellen se concentrera également sur la collaboration avec le Japon et d'autres partenaires de confiance pour construire des chaînes d'approvisionnement plus solides et plus résilientes afin d'aider à faire baisser les prix pour les consommateurs aux États-Unis, où l'inflation atteint des sommets inégalés depuis 40 ans, selon le rapport.

Un agenda complet inclura également les devises, a déclaré un responsable japonais, alors que le yen a atteint lundi son plus bas niveau depuis 24 ans, au-delà de 137 yens pour un dollar, dans un contexte d'inquiétude quant à l'augmentation du coût de la vie.

"Les devises seront discutées comme l'une des diverses questions", a déclaré le fonctionnaire.

Les autorités vont surveiller de près les devises avec un sentiment d'urgence, a déclaré le fonctionnaire. Ce qui importe le plus pour juger d'une éventuelle réaction aux devises, ce n'est pas leur niveau mais la vélocité de leurs mouvements, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse.

La secrétaire américaine au Trésor a rendu hommage à l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, le plus ancien dirigeant moderne du Japon, lors d'une veillée privée lundi soir, saluant son travail pour accroître la prospérité du Japon et faire progresser le statut des femmes.

Elle a annulé un discours public au port de Yokohama par respect pour le décès d'Abe, mais rencontrera tout de même en privé des chefs d'entreprise japonais pour discuter de la manière dont une meilleure résilience de la chaîne d'approvisionnement et un recours accru au "friend-shoring" peuvent contribuer à atténuer les pressions inflationnistes et à résoudre les goulets d'étranglement.

Mme Yellen poursuivra également les discussions avec le Japon sur la mise en place d'un plafonnement des prix du pétrole russe afin de limiter les bénéfices de Moscou et de contribuer à la baisse des prix de l'énergie.

Les deux parties affirmeront probablement leur conformité à un plafonnement des prix mais ne parviendront pas à un accord concret sur un dispositif, a déclaré un responsable japonais.

Mercredi, Mme Yellen se rendra en Indonésie pour rencontrer M. Suzuki et d'autres responsables financiers du Groupe des 20 en vue de leur réunion des 15 et 16 juillet.