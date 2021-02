Yellen et Lagarde ont discuté de coopération USA-UE, dit Washington

WASHINGTON, 17 février (Reuters) - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, ont discuté mardi d'un renforcement de la coopération transatlantique sur des questions économiques et financières, a rapporté le département américain du Trésor.

Dans un communiqué, le département a déclaré que Janet Yellen et Christine Lagarde ont évoqué aussi des outils politiques pour favoriser la croissance et la création d'emplois aux Etats-Unis et en Europe.

La secrétaire américaine au Trésor a "salué la réponse rapide et décisive de la BCE face à la pandémie", est-il ajouté dans le communiqué. Elle a souligné les priorités partagées par les Etats-Unis et l'Union européenne, dont mettre fin à la crise sanitaire du coronavirus, soutenir un rétablissement solide de l'économie mondiale, maintenir la stabilité financière et combattre le changement climatique. (David Lawder; version française Jean Terzian)