La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré jeudi que les investissements publics américains qui attirent les capitaux privés sont essentiels pour promouvoir une croissance durable et inclusive à long terme, mais elle a averti que le modèle chinois de subventions publiques massives à l'industrie était inacceptable pour le monde entier.

Mme Yellen a déclaré, dans un discours prononcé devant l'Economic Club of New York, que le modèle républicain traditionnel d'"économie de l'offre" reposait trop fortement sur les réductions d'impôts pour stimuler l'investissement et qu'il ne bénéficiait pas à suffisamment de travailleurs.

Le discours de Mme Yellen devant des chefs d'entreprise et des dirigeants de Wall Street constitue en quelque sorte une réfutation de la présentation de la vision économique du candidat républicain à la présidence, Donald Trump, devant des chefs d'entreprise américains de premier plan à Washington, notamment Tim Cook, PDG d'Apple, et Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase.

L'événement organisé par la Business Roundtable à Washington devait également comprendre une présentation du chef de cabinet de la Maison Blanche, Jeff Zients, représentant le président Joe Biden, qui assiste à un sommet des dirigeants du G7 en Italie.

La campagne de M. Trump n'a pas donné beaucoup de détails sur ses projets économiques, mais le message qu'il a adressé aux chefs d'entreprise mettait l'accent sur les réductions d'impôts pour les entreprises et sur l'allègement de la réglementation, selon le conseiller économique de M. Trump, Stephen Moore.

M. Trump s'est engagé à maintenir les réductions d'impôts qu'il a promulguées en 2017 et a déclaré qu'il souhaitait offrir un allègement fiscal à la classe moyenne, réduire les réglementations et développer la production d'énergie fossile tout en annulant les initiatives de M. Biden en matière d'énergie propre. Dimanche, dans le Nevada, il a lancé un projet visant à ne plus taxer les pourboires des travailleurs du secteur des services.

"L'expérience nous a appris que la planification centralisée par le biais de diktats gouvernementaux n'est pas une stratégie économique durable", a déclaré Mme Yellen dans un discours préparé à l'avance. "Mais ce n'est pas non plus le cas de l'économie traditionnelle fondée sur l'offre, qui ignore l'importance des infrastructures publiques, de l'éducation et de la formation de la main-d'œuvre, ainsi que de la recherche fondamentale soutenue par l'État.

Les réductions d'impôts pour les riches et la déréglementation n'ont pas alimenté "la croissance et la prospérité pour l'ensemble du pays", a-t-elle ajouté.

Mme Yellen a souligné les principales initiatives législatives de l'administration Biden visant à investir dans l'économie américaine, avec une loi sur les infrastructures en 2021, des investissements dans les semi-conducteurs et des crédits d'impôt pour l'énergie propre adoptés en 2022.

Ces initiatives comprennent des dispositions visant à former les travailleurs et ont permis de réaliser 850 milliards de dollars de nouveaux investissements dans le secteur manufacturier privé aux États-Unis depuis l'entrée en fonction de M. Biden en 2021, a-t-elle déclaré.

"Le président Biden et moi-même avons compris que notre stratégie économique ne pouvait pas être menée uniquement par le secteur public ou le secteur privé", a-t-elle déclaré. La doctrine qu'elle appelle "l'économie moderne de l'offre" exige des interventions publiques pour "créer un environnement favorable aux entreprises et stimuler les investissements du secteur privé".

Elle a ajouté que la vigueur de l'économie américaine contribuait à stimuler la croissance mondiale, grâce à la baisse de l'inflation et aux rendements élevés des investissements, et qu'elle était optimiste quant à la poursuite de ces tendances.

SUBVENTIONS CHINOISES

Mme Yellen a également cherché à opposer l'approche de M. Biden à celle de la Chine, en déclarant que les subventions publiques excessives accordées à des secteurs stratégiques ont alimenté une capacité de production excédentaire bien supérieure à la faiblesse de la demande intérieure. L'afflux d'exportations résultant de ce surinvestissement menace aujourd'hui des emplois dans le monde entier et entraîne l'apparition de nouvelles barrières commerciales aux États-Unis et ailleurs.

"La Chine ne peut pas supposer que le reste du monde absorbera rapidement d'énormes quantités de production excédentaire au détriment des industries nationales d'autres pays", a déclaré Mme Yellen.

"Si la Chine continue sur cette voie, je crains que ses politiques n'interfèrent de manière significative avec nos efforts pour construire une relation économique saine", a déclaré Mme Yellen. Elle a toutefois réitéré son point de vue selon lequel le découplage des deux plus grandes économies du monde serait préjudiciable aux intérêts des États-Unis.

Interrogée plus tard par les journalistes sur la possibilité que le Trésor impose des sanctions secondaires à une banque chinoise pour avoir violé les sanctions américaines contre la Russie en traitant des transactions qui aident la production de guerre de Moscou, Mme Yellen a déclaré qu'elle pensait que les plus grandes banques chinoises se méfiaient de ce type d'opérations.

Je ne vais certainement pas dire que nous ne serions pas prêts à désigner une grande banque si nous constations des violations systématiques", a déclaré Mme Yellen, ajoutant : "Les plus grandes banques chinoises sont vraiment très prudentes : "Les plus grandes banques chinoises accordent une grande importance à leurs relations avec leurs correspondants bancaires. (Reportage de Michael Derby à New York et de David Lawder à Washington ; Rédaction de David Lawder ; Montage d'Andrea Ricci)