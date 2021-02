Yellen promet de renforcer la coopération transatlantique

WASHINGTON (Reuters) - La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a souligné l'importance de la coopération avec l'Union européenne lors d'un entretien téléphonique avec le vice-président de l'exécutif européen chargé du Commerce, Valdis Dombrovskis, a rapporté mardi le département américain du Trésor.

Plus tôt dans la journée, Janet Yellen s'est entretenue avec la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, auprès de laquelle elle a aussi souligné l'importance de renforcer la coopération transatlantique sur des questions économiques et financières, ont indiqué ses services.

Au cours de son entretien avec Valdis Dombrovskis, la secrétaire au Trésor a dit vouloir travailler plus étroitement avec Bruxelles sur des défis majeurs, dont "mettre fin à la pandémie, soutenir un rétablissement solide de l'économie mondiale, lutter contre les inégalités salariales et lutter avec force contre le changement climatique".

Dans un communiqué, le département du Trésor a ajouté que Janet Yellen, dont la nomination a été confirmée fin janvier par le Sénat américain, a promis de renouer le dialogue sur la taxation des géants du numérique afin de parvenir à un accord mondial et de chercher des solutions aux principales questions commerciales.

Lors de sa discussion avec Christine Lagarde, la secrétaire américaine au Trésor a "salué la réponse rapide et décisive de la BCE face à la pandémie" de coronavirus et souligné les priorités partagées par les Etats-Unis et l'Union européenne.

Janet Yellen et Christine Lagarde ont évoqué aussi des outils politiques pour favoriser la croissance et la création d'emplois aux Etats-Unis et en Europe, a déclaré le département américain du Trésor dans un communiqué distinct.

(Andrea Shalal, David Lawder, Eric Beech; version française Jean Terzian)