Yellen se rendra à Détroit la semaine prochaine dans le cadre d'une tournée visant à promouvoir le programme économique de Biden.

Yellen discutera à Detroit de la manière dont les paquets législatifs de cet été visant à investir dans l'énergie verte, les soins de santé, les semi-conducteurs et la recherche, ainsi que la loi sur l'infrastructure de l'année dernière, augmenteront la capacité de production de l'économie américaine, la rendant plus résistante aux chocs, a déclaré un responsable du Trésor.

Mme Yellen a l'intention de lier la législation à son concept de "Modern Supply Side Economics" introduit en janvier, détournant une expression de l'ère Reagan traditionnellement associée aux réductions d'impôts et à la déréglementation pour affirmer que le programme des démocrates en matière de climat et d'investissement dans le capital humain répartirait la croissance de manière plus équitable.

La semaine du 12 septembre, Mme Yellen prononcera un discours dans la région de Washington sur un investissement de 80 milliards de dollars dans l'Internal Revenue Service afin de renforcer la conformité fiscale. Au cours de la semaine du 19 septembre, elle discutera de l'impact du programme économique de M. Biden sur la lutte contre l'inflation, les chocs d'approvisionnement et l'amélioration de la compétitivité des États-Unis, a indiqué le responsable du Trésor.

Elle se rendra en Caroline du Nord la semaine du 26 septembre pour discuter des investissements dans les technologies d'énergie propre de la loi sur la réduction de l'inflation, a précisé le responsable du Trésor.

L'effort de Mme Yellen intervient alors que l'administration Biden accentue la pression sur les républicains deux mois avant les élections de mi-mandat au Congrès, au cours desquelles les démocrates se battent pour conserver leur mince majorité au Congrès.

Dans un discours télévisé en prime time jeudi à Philadelphie, M. Biden demandera aux Américains de repousser dans les urnes l'extrémisme qui, selon lui, est de plus en plus promu par les candidats républicains alignés sur l'ancien président Donald Trump.