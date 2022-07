Yellen voit une certaine utilité aux interventions sur le marché des changes, mais pas pour un avantage concurrentiel

Mme Yellen a déclaré aux responsables financiers des principales économies du Groupe des 20 que la guerre de la Russie en Ukraine exacerbait l'inflation et nuisait aux positions budgétaires des gouvernements, tout en provoquant des flux de capitaux plus volatils à un moment où de nombreux pays se remettent encore de la pandémie du COVID-19.

Le resserrement des conditions financières a déclenché une fuite des investissements de portefeuille des marchés émergents, a déclaré Mme Yellen, notant qu'il était essentiel pour les pays de maintenir ou de renforcer les cadres politiques pour gérer les risques associés.

Elle a déclaré que le nouveau Cadre de politique intégrée du Fonds monétaire international, publié en mars, pourrait aider les pays à analyser leurs options politiques et leurs compromis, et permettait un ensemble plus large d'outils politiques pour permettre aux pays d'atteindre leurs objectifs nationaux.

Cela signifie que les marchés émergents et les pays à faible revenu pourraient bénéficier, dans certaines circonstances, de la gestion des flux de capitaux et des interventions sur les marchés des changes, parallèlement aux politiques monétaires, fiscales et macroprudentielles.

Mais Mme Yellen, qui souligne souvent la nécessité de taux de change dictés par le marché, a déclaré qu'il y avait des limites à l'utilisation de tels outils.

"Par exemple, il reste important que l'intervention sur le marché des changes ne soit pas utilisée pour créer un avantage concurrentiel injuste ou retarder les ajustements nécessaires de la balance des paiements", a-t-elle déclaré.