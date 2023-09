Yelp et une coalition d'organes de presse ont demandé à un juge américain de disqualifier un important cabinet d'avocats américain qui défend Google dans le cadre du procès intenté par le ministère de la justice sur les technologies publicitaires, estimant que le cabinet est en conflit d'intérêts parce qu'il a déjà défendu Google sur des questions liées à l'affaire.

Yelp et News/Media Alliance, qui ne sont pas parties au litige mais sont visés par les citations à comparaître de Google, soutiennent que le cabinet d'avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison devrait être disqualifié.

Google a cité à comparaître le site de recommandations de services Yelp et l'alliance pour l'information afin de contester les allégations selon lesquelles il aurait abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne.

Les avocats de Yelp et du groupe de médias ont déclaré vendredi à la juge Leonie Brinkema du district des États-Unis que "cette affaire implique qu'un grand cabinet d'avocats change de camp contre d'anciens clients" pour représenter un monopoleur présumé.

Un porte-parole de Paul Weiss a déclaré que "la représentation de Google par le cabinet est appropriée à tous égards".

Google et Yelp n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La tentative d'expulsion de Paul Weiss est le dernier point chaud concernant l'éthique dans le litige, l'une des deux affaires américaines accusant Google de violations de la législation antitrust. Google a nié tout acte répréhensible.

Yelp a déclaré avoir engagé Paul Weiss en 2016 pour obtenir des conseils sur les questions antitrust. Le responsable antitrust du ministère de la Justice, Jonathan Kanter, faisait partie de l'équipe de Paul Weiss qui représentait Yelp.

Google veut que Yelp divulgue des informations sur son activité de technologie publicitaire et sur d'autres sujets, ont déclaré les avocats de Yelp et de New/Media Alliance, Charles Molster III et Brandon Kressin.

Google cherche également à obtenir des informations sur les lettres d'engagement de Yelp, ainsi que sur les factures relatives à ses liens avec Paul Weiss.

Ce mois-ci, M. Brinkema a rejeté une demande de Google visant à empêcher M. Kanter de diriger l'affaire. Google a fait valoir que Kanter devrait être exclu en raison de son travail dans un cabinet privé pour Yelp et d'autres critiques de Google.

Le cabinet new-yorkais Paul Weiss, qui compte environ 1 000 avocats dans le monde, représente également Amazon.com dans divers procès antitrust.

Le procès dans l'affaire de l'ad tech devrait commencer l'année prochaine.

Il s'agit de l'affaire United States et al v. Google LLC, U.S. District Court for the Eastern District of Virginia, No. 1:23-cv-00108-LMB-JFA.