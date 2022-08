YÉMEN: ACCORD POUR PROLONGER DE DEUX MOIS LA TRÊVE, DIT L'ONU

2 août (Reuters) - Les parties prenantes du conflit au Yémen sont convenues de prolonger de deux mois la trêve expirant ce mardi, a annoncé l'émissaire spécial de l'Onu, malgré les pressions internationales pour une trêve plus longue et élargie afin de tirer profit de la plus longue période de relative accalmie dans le pays en plus de sept ans.

Dans un communiqué, Hans Grundberg a indiqué que l'accord conclu entre les belligérants sous l'égide des Nations unies comprenait "un engagement à intensifier les négociations afin de parvenir dès que possible à une trêve prolongée".

Selon des sources, l'émissaire spécial de l'Onu poussait en faveur d'une trêve de six mois, incluant des mesures supplémentaires, mais les deux camps ont exprimé des doléances à propos de la mise en oeuvre de l'accord existant, sur fond de défiance mutuelle de longue date.

Le gouvernement reconnu par la communauté internationale a accusé le mouvement Houthi, soutenu par l'Iran, de faire preuve d'une intransigeance dans les pourparlers concernant la réouverture de routes.

Les Houthis reprochent à la coalition sous commandement saoudien qui intervient militairement au Yémen depuis 2015 de ne pas avoir respecté des accords sur des livraisons de carburant et des vols depuis Sanaa, la capitale, qu'ils contrôlent. (Reportage Ghaida Ghantous; version française Jean Terzian)