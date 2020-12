Yémen-Attaque à l'aéroport d'Aden après l'arrivée du gouvernement d'union

ADEN/DUBAI, 30 décembre (Reuters) - Au moins vingt personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées mercredi dans une attaque à l'aéroport d'Aden peu après l'atterrissage d'un avion transportant des membres du nouveau gouvernement d'union en provenance d'Arabie saoudite.

Quelques heures après l'attaque, une deuxième explosion a été entendue près du palais présidentiel d'Aden où les membres du cabinet, dont le Premier ministre Maïn Abdelmalek Saïd, ainsi que l'ambassadeur saoudien au Yémen Mohammad al-Jaber, avaient été mis à l'abri.

"Nous et les membres du gouvernement sommes à Aden, dans la capitale temporaire, et nous sommes sains et saufs", a tweeté Maïn Abdelmalek Saïd.

Lors de la première attaque, de fortes explosions et des coups de feu ont été entendus et trois obus de mortier ont atterri sur le hall de l'aéroport, a-t-on appris de source proche des services de sécurité.

Le bilan a été fourni par un représentant des services de santé yéménites, Mohamed Robeïd, qui a également fait état de 50 blessés. L'ONG Médecins sans Frontières (MSF) a déclaré que 17 personnes avaient été soignées pour des blessures dans son hôpital d'Aden.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a par ailleurs annoncé qu'un de ses membres avait été tué lors de l'attaque de l'aéroport, ajoutant que deux de ses membres étaient encore portés disparus et trois autres avaient été blessés.

On ignore dans l'immédiat si la deuxième attaque a fait des victimes.

Aucune de ces deux opérations n'a été revendiquée.

Le nouveau cabinet d'union réunit le gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi et les séparatistes du sud. Il s'agit des deux principales formations yéménites alliées au Sud et soutenues par les Saoudiens, qui luttent contre le mouvement Houthi aligné sur l'Iran qui contrôle le nord.

La ville portuaire d'Aden, dans le sud du pays, est en proie à des violences en raison d'un clivage entre les séparatistes sudistes et le gouvernement de Hadi.

Le Conseil de transition du Sud (STC), qui cherche à obtenir l'indépendance du Yémen du Sud, a déclaré l'autonomie d'Aden au début de l'année, déclenchant de violents affrontements.

La coalition menée sous l'égide de l'Arabie saoudite a annoncé au début du mois la formation d'un nouveau gouvernement d'union incluant les séparatistes.

"Cet acte de violence inacceptable nous rappelle de manière tragique l'importance de ramener au plus vite la paix au Yémen", a commenté l'émissaire de l'Onu pour le Yémen, Martin Griffiths. (Mohammed Mukhashaf avec le bureau d'Aden et Raya Jalabi à Dubaï version française Kate Entringer et Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault et Henri-Pierre André)