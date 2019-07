Yémen-Dix civils tués par une frappe aérienne dans la province de Saada

(Actualisé avec précisions)

ADEN, 30 juillet (Reuters) - Plus de dix civils, dont des enfants, ont été tués lundi par une frappe aérienne qui a touché un marché situé dans la province de Saada, dans le nord du Yémen, a-t-on appris lundi de source médicale et auprès de la coalition saoudienne et des rebelles houthis qui se sont réciproquement accusés de l'attaque.

Selon le directeur de l'hôpital local Al Jomhouri, 13 personnes ont été tuées et 23 autres ont été blessées à Qatabir dans des frappes aériennes effectuées par la coalition militaire sous commandement saoudien qui combat au Yémen les rebelles houthis soutenus par l'Iran.

D'après la chaîne de télévision Al Massira, contrôlée par les Houthis, le bilan de l'attaque est de 14 morts.

Le ministre yéménite de l'Information, Moammar al Eryani, a déclaré sur Twitter que les Houthis avaient tiré des roquettes Katyusha contre le marché, tuant 10 civils et en blessant 20 autres.

Le porte-parole de la coalition saoudienne, le colonel Turki al Malki, a qualifié cette attaque d'"acte terroriste" dans un communiqué transmis à Reuters, sans davantage de précisions.

Des clichés effectués par un photographe de Reuters montrent plus de neuf corps entourés d'un voile près d'une morgue locale.

"Il y a deux enfants parmi les martyrs et 11 enfants parmi les blessés", a dit le directeur hospitalier Saleh Qorban à Reuters.

La chaîne de télévision Al Massira a rapporté ensuite que quatre enfants ont été tués. (Mohammed Ghobari; Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)