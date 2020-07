Yémen-La coalition dit avoir intercepté des roquettes tirées par les Houthis

LE CAIRE, 13 juillet (Reuters) - La coalition sous commandement saoudien qui intervient militairement au Yémen depuis 2015 a intercepté et détruit deux roquettes et six drones chargés d'explosifs lancés par les rebelles chiites houthis à destination de l'Arabie saoudite, a rapporté lundi la presse officielle saoudienne, citant un porte-parole.

Une opération militaire contre les Houthis a été lancée au début du mois par la coalition saoudienne en représailles à des attaques menées en territoire saoudien par les rebelles soutenus par l'Iran. (Alaa Swilam; version française Jean Terzian)