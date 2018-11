Yémen-La coalition saoudienne renforce sa présence militaire à Hodeïda

ADEN, 1er novembre (Reuters) - La coalition menée par l'Arabie saoudite a placé des milliers de soldats près d'Hodeïda, le principal port du Yémen contrôlé par les Houthis, a-t-on appris mercredi auprès de sources militaires locales, une démarche destinée à pousser les rebelles chiites à reprendre les discussions en faveur d'un cessez-le-feu.

Les Etats-Unis ont appelé mardi à un cessez-le-feu et à l'ouverture de négociations de paix au Yémen, une initiative soutenue par la Grande-Bretagne.

L'émissaire spéciale de l'Onu pour le Yémen, Martin Griffiths, a déclaré en octobre que les Nations unies espéraient reprendre d'ici novembre les consultations auprès de la coalition sunnite et des rebelles soutenus par l'Iran.

Aucun représentant du mouvement houthi ne s'était rendu début septembre à Genève pour y rencontrer les négociateurs gouvernementaux afin de discuter d'un plan de sortie de conflit sous l'égide de l'Onu.

La coalition arabe a repris son offensive contre le port d'Hodeïda après l'échec des pourparlers de Genève.

Hodeïda, situé sur la mer Rouge, est une ligne de ravitaillement essentielle pour les Houthis mais aussi pour des millions de civils yéménites victimes de la guerre.

Des sources proches de la coalition ont déclaré à Reuters que la coalition a déployé environ 30.000 soldats au sud du port d'Hodeïda et près de son entrée est. Des véhicules blindés et des chars d'assaut ont aussi été déployés, a précisé une source, en vue d'une "grande opération dans les prochains jours".

Selon des habitants, les Houthis ont aussi déployé des combattants à Hodeïda afin de se préparer à un assaut.

Aucun commentaire n'a été fait par la coalition arabe, ni par le mouvement houthi.

Un expert a fait part de son scepticisme quant au nombre de soldats avancé par les sources favorables à la coalition.

Prendre le contrôle du port d'Hodeïda, et couper ainsi cette ligne de ravitaillement essentielle aux Houthis, forcerait les rebelles chiites à venir à la table des négociations, estiment les responsables de la coalition.

Une précédente offensive, menée en juin, n'a pas permis à la coalition d'effectuer une avancée dans le port d'Hodeïda.

En trois ans et demi, la guerre au Yémen a fait plus de 10.000 morts, déplacé plus de trois millions de personnes et plongé le pays dans une grave crise humanitaire. (Mohammed Ghobari; Jean Terzian pour le service français)