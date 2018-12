Yémen: La mission avancée de surveillance de l'Onu est à Hodeïda

NATIONS UNIES, 23 décembre (Reuters) - La mission avancée des Nations unies est arrivée dimanche à Hodeïda, la ville portuaire du Yémen où elle doit surveiller le cessez-le-feu conclu par les belligérants, annonce l'Onu.

La mission dirigée par le général néerlandais Patrick Cammaert devra également observer le retrait des forces combattantes d'Hodeïda et de deux autres ports de la région conformément à l'accord trouvé il y a dix jours en Suède par les miliciens chiites Houthis et le gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite.

La trêve dans le gouvernorat de Hodeïda est entrée en vigueur mardi dernier, mais des accrochages se sont poursuivis aux abords de la ville située sur la mer Rouge, par laquelle transite l'essentiel de l'aide humanitaire à destination de la population yéménite.

"Le général est encouragé par l'enthousiasme général des deux parties à se mettre à travailler sans délai", a rapporté le porte-parole de l'Onu, Stephane Dujarric, dans un communiqué.

La mission d'observation a été approuvée vendredi à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies. Ses membres ne sont pas armés et ne portent pas d'uniforme. Leur tâche est d'apporter un soutien dans la gestion et l'inspection des ports d'Hodeïda, Salif et Ras Issa.

La trêve conclue en Suède grâce à la médiation de l'Onu est la première avancée significative enregistrée depuis le début de la guerre civile il y a cinq ans.

Une deuxième série de négociations doit avoir lieu en janvier afin de définir un cadre pour les négociations politiques. (Michelle Nichols Pierre Sérisier et Henri-Pierre André pour le service français)