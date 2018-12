Yémen-Le Congrès US se prononce contre le soutien à la coalition

WASHINGTON, 12 décembre (Reuters) - Une majorité de sénateurs a approuvé mercredi une résolution préconisant que les Etats-Unis cessent de soutenir la coalition conduite par l'Arabie saoudite au Yémen, allant à l'encontre de la position défendue par le président Donald Trump.

Onze sénateurs républicains ont joint leur voix à celles de la minorité démocrate permettant au texte d'être approuvé.

Sa portée est toutefois essentiellement symbolique, Donald Trump ayant prévenu qu'il utiliserait l'arme du veto présidentiel si la résolution était adoptée.

Les défenseurs de la résolution se félicitent toutefois du message adressé à la présidence américaine, les sénateurs ayant ainsi exprimé leur hostilité à un conflit meurtrier et leur déception devant la timide réaction américaine après l'assassinat en Turquie du journaliste et opposant Jamal Khashoggi. (Patricia Zengerle et Doina Chiacu, Nicolas Delame pour le service français)