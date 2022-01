Yémen: Le bilan de l'attaque contre une prison s'élève à quelque 90 morts

DUBAÏ (Reuters) - Les frappes aériennes menées la semaine dernière contre une prison au Yémen ont fait quelque 90 morts et plus de 200 blessés, a déclaré mardi le ministre de la Santé des rebelles houthis, au terme des opérations de secours.

Les Nations unies avaient déclaré samedi qu'au moins 60 personnes avaient perdu la vie dans ces attaques.

Selon la coalition sous commandement saoudien qui combat les Houthis, la prison, située dans la province de Saada, fief des rebelles dans le nord du pays, ne figurait pas sur la liste des cibles interdites convenue avec les Nations unies. L'alliance a également accusé les forces houthies de diffuser des informations erronées sur le raid.

La coalition a intensifié ses frappes aériennes sur des cibles militaires houthies après que le mouvement chiite, soutenu par l'Iran, a mené il y a une semaine un assaut sans précédent contre les Émirats arabes unis et tiré des missiles et des drones contre des villes saoudiennes.

Les Nations unies ont appelé à une désescalade dans un conflit qui dure depuis près de sept ans et qui a tué plus de 100.000 personnes, en a déplacé quatre millions et poussé le Yémen au bord de la famine.

(Reportage du bureau de Reuters au Yemen, rédigé par Lisa Barrington, version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)