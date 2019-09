Yémen: Les Houthis libèrent plusieurs centaines de prisonniers

(Actualisé avec libération effective, réactions)

DUBAI, 30 septembre (Reuters) - Les rebelles yéménites Houthis ont libéré lundi plusieurs centaines de prisonniers et l'émissaire des Nations unies a souhaité que ce geste relance un processus de paix au point mort.

Les détenus relâchés, qui portaient des vêtements blancs et neufs, ont été présentés à la presse devant la prison centrale de Sanaa.

"Notre initiative prouve notre crédibilité dans l'application de l'accord de Suède et nous appelons la partie adverse à prendre une mesure comparable", a déclaré Abdoul Kader al Mourtada, qui dirige la commission des affaires pénitentiaires de l'administration mise sur pied par les Houthis.

Le mouvement pro-iranien qui tient la capitale depuis 2014 avait annoncé dans la matinée son intention de libérer 350 prisonniers, dont trois Saoudiens, "figurant sur la liste établie dans le cadre de l'accord de Suède".

Selon le Comité international de la Croix-Rouge, qui a joué les médiateurs, 290 Yéménites ont pu quitter Sanaa et regagner leurs domiciles.

L'accord conclu en Suède en décembre prévoit l'échange de 7.000 prisonniers dans le cadre de mesures de restauration de la confiance, mais la poursuite des combats a empêché sa mise en oeuvre.

Martin Griffith, émissaire de l'Onu pour le Yémen, a invité les belligérants à se rencontrer prochainement pour en discuter.

"J'espère que cette étape mènera à de nouvelles initiatives qui faciliteront l'échange de tous les détenus liés au conflit, conformément à l'accord de Stockholm", a-t-il déclaré.

Le 20 septembre, les Houthis avaient déjà proposé de mettre fin à leurs attaques de drones et aux tirs de missiles en Arabie saoudite si la coalition militaire dirigée par Ryad fait de même.