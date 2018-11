LE CAIRE, 18 novembre (Reuters) - Les miliciens chiites Houthis ont annoncé dimanche qu'ils stoppaient leurs attaques de drone et leurs tirs de missiles contre l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et leurs alliés au Yémen.

Dans un communiqué, le mouvement Houthi ajoute qu'il est prêt à un cessez-le-feu d'une plus grande ampleur si la coalition militaire conduite par Ryad "veut la paix".

L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont pris la tête en mars 2015 d'une coalition militaire engagée contre les Houthis, qui tiennent la capitale yéménite depuis quatre ans et progressaient à l'époque en direction du port d'Aden.

En trois ans et demi, la guerre a fait plus de 10.000 morts et accule le Yémen au bord de la famine.

Une conférence pour la paix doit se tenir en Suède d'ici la fin de l'année sous l'égide des Nations unies. (Aziz El Yaakoubi Henri-Pierre André pour le service français)