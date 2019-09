Yémen-Les Houthis proposent une initiative de paix à l'Arabie saoudite

LE CAIRE, 20 septembre (Reuters) - La rébellion yéménite des Houthis s'engage à cesser les attaques de drones et de missiles contre l'Arabie saoudite si la coalition militaire dirigée par Ryad au Yémen fait de même, a annoncé vendredi l'un de ses responsables sur sa chaîne de télévision Al-Massirah.

Les Houthis, rebelles chiites appuyés par l'Iran, ont revendiqué l'attaque de drones du 14 septembre dernier contre des infrastructures pétrolières saoudiennes. Washington et Ryad accusent l'Iran d'avoir commandité l'attaque, qui a affecté la production de pétrole.

"J'appelle toutes les parties en conflit à s'engager sérieusement dans des négociations véritables pour parvenir à une réconciliation nationale globale qui n'exclut personne", a déclaré Mahdi al-Mashat, qui préside le conseil politique des Houthis.

Si cet appel était ignoré par la coalition, les Houthis, a-t-il poursuivi, "n'hésiteraient pas à ouvrir une période de grande souffrance".

La coalition emmenée par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis est engagée depuis mars 2015 dans un conflit meurtrier au Yémen contre les Houthis. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué une grave crise humanitaire, sans qu'aucun des deux camps ne prenne à ce jour un avantage décisif. (Ahmed Tolba et Eric Knech, Sophie Louet pour la version française)