(Actualisé avec déclaration des Houthis, Iran, commentaire de chercheur)

WASHINGTON, 4 février (Reuters) - Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé samedi des frappes contre 36 cibles au Yémen, au lendemain de frappes de représailles américaines menées en Irak et en Syrie contre des cibles liées aux gardiens de la Révolution iranienne et à leurs forces supplétives.

Les frappes menées samedi ont visé 13 sites différents, touchant des dépôts d'armes souterrains utilisés par les Houthis du Yémen, des systèmes de missiles, des lanceurs et d'autres équipements utilisés par le groupe rebelle pour attaquer des navires en mer Rouge, a indiqué le Pentagone.

Ces frappes marquent une nouvelle phase dans les conflits localisés qui se sont multipliés au Proche et Moyen-Orient depuis le début de la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza, après l'assaut meurtrier du groupe islamiste palestinien contre l'Etat hébreu le 7 octobre dernier.

"Cette action collective envoie un message clair aux Houthis: s'ils ne mettent pas fin à leurs attaques illégales contre les navires internationaux, ils continueront d'en subir les conséquences", a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Les frappes américaines "ne resteront pas sans réponse et sans conséquences", a déclaré le porte-parole des Houthis Yahya Sarea, qui n'a pas fait état de victimes.

Les médias contrôlée par le groupe estiment que ces frappes ont été les "plus violentes" à ce jour et des habitant de Sanaa, la capitale du Yémen, on dit avoir ressenti des secousses dans la ville.

Les Etats-Unis ont mené vendredi des premières frappes de représailles en Irak et en Syrie contre plus de 85 cibles liées aux gardiens de la Révolution iranienne et à leurs forces supplétives, lors desquelles près de 40 personnes auraient été tuées.

Ces frappes, condamnées par l'Iran et par l'Irak, ont été menées en réponse à l'attaque menée dimanche dernier en Jordanie, que Washington a imputée à des groupes soutenus par l'Iran.

Soutenus par l'Iran, les Houthis du Yémen mènent depuis novembre une campagne de harcèlement des navires en mer Rouge à l'aide de drones et missiles, des opérations qu'ils disent mener par solidarité avec les Palestiniens en lutte contre Israël dans la bande de Gaza.

STATU QUO

L'Iran a jusqu'à présent évité de jouer un rôle direct dans cette situation, même si des groupes qu'il soutient sont entrés dans le conflit depuis la Syrie, l'Irak, le Yémen et le Liban.

Mahjoob Zweiri, directeur du Centre d'études du Golfe de l'université du Qatar, ne s'attend pas à un changement d'approche de la part de Téhéran, même après les dernières frappes américaines.

"Ils gardent l'ennemi derrière les frontières, loin d'eux. Ils ne sont pas intéressés par une confrontation militaire directe qui pourrait conduire à des attaques contre leurs villes ou leur patrie. Ils maintiendront le statu quo", a-t-il dit à Reuters.

Pour le ministère iranien des Affaires étrangères, ces dernières attaques contre le Yémen constituent "une violation flagrante du droit international". Poursuivre ces frappes représentait "une menace inquiétante pour la paix et la sécurité internationales", a-t-il ajouté.

Le commandement central américain (Centcom) a annoncé samedi, quelques heures avant que ne soient lancées la série de frappes majeures, que les forces américaines avaient mené des frappes défensives contre six missiles de croisière antinavires que les Houthis du Yémen s'apprêtaient à lancer contre des bateaux en mer Rouge.

"Il ne s'agit pas d'une escalade", a déclaré le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps. "Nous avons déjà ciblé avec succès des lanceurs et des entrepôts liés aux attaques houthies, et je suis convaincu que nos dernières frappes ont encore affaibli les capacités des Houthis." (Avec la contribution de Mohammed Ghobari au Yémen et Ahmed Tolba au Caire ; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)

par Phil Stewart et Mohammed Ghobari