Yémen-Mattis voit des pourparlers de paix début décembre

WASHINGTON, 21 novembre (Reuters) - Des pourparlers de paix seront organisés début décembre entre les belligérants du conflit yéménite, a annoncé mercredi le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis.

"Ce sera très, très tôt en décembre, en Suède, il y aura le camp des rebelles houthis et le gouvernement reconnu par l'Onu", a-t-il dit à la presse.

L'émissaire de l'Onu au Yémen, Martin Griffiths, tente de relancer le processus de paix après l'échec d'une tentative en septembre à Genève, où les Houthis ne s'étaient pas déplacés, a dit mercredi son porte-parole.

Selon ce dernier, il prépare les pourparlers qui doivent se tenir en Suède, mais aussi un projet qui permettrait d'accorder à l'Onu la supervision des opérations portuaires à Hodeïda, ville par laquelle transite 80% des importations de produits alimentaires.

Jim Mattis a d'ailleurs affirmé que l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis avaient cessé toutes leurs opérations offensives autour d'Hodeïda et que, malgré quelques accrochages, la ligne de front n'avait pas bougé ces dernières 72 heures.

L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont pris la tête en mars 2015 d'une coalition militaire engagée contre les Houthis, qui tiennent la capitale yéménite depuis quatre ans et progressaient à l'époque en direction du port d'Aden. En trois ans et demi, la guerre a fait plus de 10.000 morts et acculé le Yémen au bord de la famine.

Selon un rapport de l'ONG Save the Children publié mercredi, la famine au Yémen a peut-être tué jusqu'à 85.000 enfants de moins de cinq ans depuis l'intervention de la coalition arabe. (Idrees Ali, Nicolas Delame pour le service français)