Yémen-Négociations en suspens à Genève en l'absence des Houthis

(Précise que les négociations ne commenceront pas vendredi, la délégation gouvernementale menace de partir)

GENEVE, 6 septembre (Reuters) - Les négociations organisées par les Nations unies pour mettre fin au conflit au Yémen risquaient de tourner court, jeudi, la délégation gouvernementale menaçant de partir dès vendredi en l'absence de la délégation des rebelles chiites Houthis.

L'Onu a annoncé en fin de journée que son émissaire spécial pour le Yémen, Martin Griffiths, n'avait aucune réunion à son programme vendredi.

Deux sources proches de la délégation gouvernementale ont dit à Reuters que cette dernière avait laissé au médiateur des Nations unies jusqu'à vendredi midi pour convaincre les Houthis de venir à Genève.

"Si les Houthis ne sont pas partis de Sanaa à midi, je pense que la délégation du gouvernement décidera de s'en aller", a dit l'une d'elle.

A l'issue d'un entretien avec le ministre yéménite des Affaires étrangères plus tôt dans la journée, Martin Griffiths avait appelé sans succès les Houthis à envoyer des représentants en Suisse.

L'émissaire de l'Onu tente de relancer des négociations de paix entre le gouvernement yéménite, reconnu par la communauté internationale, et les Houthis pro-Iraniens, qui tiennent la capitale, Sanaa, et une large partie du territoire.

Son objectif est de permettre le retrait des forces étrangères du pays et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale.

Dans un communiqué publié à l'issue de ses discussions avec le ministre yéménite Khaled al-Yamani, Griffiths a remercié le gouvernement pour son "engagement positif" et pris acte des efforts de la coalition militaire conduite par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis en soutien au président Abd Rabbou Mansour Hadi pour contribuer à la tenue de ces consultations.

La chaîne de télévision du mouvement Houthi, Al Masirah TV, a rapporté mercredi que la coalition avait empêché la délégation du mouvement rebelle de décoller de Sanaa pour gagner Genève.

L'information a été démentie par un responsable du gouvernement yéménite, qui a assuré que l'autorisation de vol avait été délivrée en début de semaine. "Les Houthis démontrent qu'ils ne veulent pas de la paix, qu'ils ne croient pas à la paix. Cette réunion est prévue depuis deux mois, nous avons prévu de la tenir le 6 septembre et aujourd'hui, nous sommes seuls ici", a ajouté Hamza al-Kamali, vice-ministre de la Jeunesse et membre de la délégation gouvernementale. (Stéphanie Nebehay, Bushra Shakhshir et Marina DePetris avec Abdulrahman al-Ansi à Sanaa Henri-Pierre André et Tangi Salaün pour le service français)