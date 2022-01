Yémen: Save The Children fait état de plus 60 morts dans des frappes aériennes

DUBAI (Reuters) - Trois enfants et plus de 60 adultes semblent avoir été tués dans des frappes aériennes au Yémen, rapporte vendredi l'organisation humanitaire Save The Children, sans fournir de détails.

Un bombardement aérien sur un centre de détention provisoire de la province de Saada a fait vendredi plusieurs morts, dont des immigrés africains, a rapporté auparavant un journaliste de Reuters, alors que la coalition militaire emmenée par l'Arabie saoudite a intensifié ses opérations dans les secteurs tenus par les Houthis, affiliés à l'Iran.

(Reportage Maha El Dahan, rédigé par Lilian Wagdy, version française Bertrand Boucey, édité par)