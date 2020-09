Yeux des enfants: un premier test de dépistage disponible en ligne

Lausanne (awp/ats) - Les jeunes enfants se plaignent rarement d'un problème de vision, même s'ils ne voient pas très bien. Un dépistage précoce peut pourtant s'avérer important. L'Hôpital Jules-Gonin, à Lausanne, lance un site internet qui permet aux parents de faire un premier test de dépistage avec leur enfant.

Le site internet "lesyeuxdesenfants.org" permet de détecter un problème de vision chez l'enfant et le nouveau-né, explique mercredi un communiqué. L'information médicale est disponible pour l'heure en quatre langues (français, allemand, italien et anglais). L'albanais, l'espagnol, le portugais et le serbe suivront d'ici à début 2021.

L'hôpital a accéléré la mise en ligne du site internet, après avoir dû annuler, Covid oblige, sa traditionnelle journée de dépistage pour les enfants en octobre. Tous les deux ans, l'établissement ouvre en effet gratuitement ses portes dans cette perspective.

ats/al