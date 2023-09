La plateforme d'investissement YieldStreet et une filiale ont accepté de payer plus de 1,9 million de dollars pour régler les accusations de la Securities and Exchange Commission des États-Unis selon lesquelles elles n'ont pas donné aux investisseurs des informations clés sur les risques, a déclaré l'autorité de régulation mardi.

YieldStreet, une société d'investissement new-yorkaise qui propose des actifs alternatifs aux investisseurs, n'a pas divulgué un risque accru lié au collatéral derrière l'une de ses offres de titres, a déclaré la SEC dans un communiqué.

En septembre 2019, YieldStreet a proposé des titres pour financer un prêt qu'elle a accordé à des entreprises pour transporter et déconstruire un navire désaffecté. Elle n'a pas informé les investisseurs d'un risque accru qu'ils ne puissent pas saisir le navire si les emprunteurs volaient les fonds et faisaient défaut, comme ils l'ont finalement fait.

"YieldStreet vise à débloquer le marché complexe des investissements alternatifs pour les investisseurs particuliers, mais n'a pas divulgué les signaux d'alarme flagrants qu'elle avait concernant la sécurité de la garantie soutenant cette offre", a déclaré Osman Nawaz, responsable de la SEC, dans le communiqué.

Un représentant de YieldStreet, qui n'a ni admis ni nié les conclusions de la SEC, a déclaré que la société avait attiré l'attention des autorités sur la fraude des emprunteurs maritimes il y a trois ans.

"Nous continuons à rechercher agressivement le recouvrement pour nos investisseurs par le biais de litiges en cours et d'efforts de recouvrement ici et à l'étranger", a déclaré le porte-parole dans un communiqué. (Reportage de Chris Prentice ; rédaction de Jonathan Oatis et Paul Simao)