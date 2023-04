Yomoni : Olivier Malteste remplace Alexis Naacke en tant que Directeur des investissements

Yomoni a annoncé la nomination d'Olivier Malteste en tant que Directeur des investissements. Arrivé début avril, il rejoint également le comité de direction de la société. Il remplace Alexis Naacke qui entame une aventure entrepreneuriale et reste consultant externe pour Yomoni. Olivier Malteste dispose de plus de 20 ans d'expérience dans la finance, tant en gestion active qu'en gestion indicielle.



Depuis l'acquisition de Lyxor par Amundi, Olivier Malteste a intégré l'équipe de gestion multi-asset dédiée à l'Épargne Salariale et la Retraite où il gérait des fonds de fonds de gestion active dédiés à des salariés de grosses entreprises (CAC 40 par exemple).



En parallèle et ce depuis 10 ans, Olivier enseigne un module de gestion indicielle (gestion structurée et ETF) au sein du Master 222 de l'université Paris Dauphine.