Yomoni a procédé à une réallocation en faveur des actions sur les portefeuilles diversifiés

Sous l'effet de la très forte baisse des marchés actions, les portefeuilles diversifiés ont vu leur structure se déformer en défaveur des actifs risqués, révèle Yomoni dans un point de gestion. Pour un portefeuille équilibré (profil 6 Yomoni), l'exposition aux actions était ainsi voisine de 40% mi-mars, contre environ 45% en début de mois. "Etant désormais sur la limite basse d'exposition aux actions que nous avons définie pour les portefeuilles diversifiés, nous avons procédé à une réallocation en faveur des actions", indique Yomoni.Dans un portefeuille équilibré, il a remonté l'exposition aux actions au niveau de 45%, qui reste encore inférieur à l'allocation stratégique neutre de 50%.Yomoni souligne que ce positionnement traduit une vue toujours assez prudente concernant les marchés d'actions à court terme, tout en actant le fait qu'il nous semble dangereux de laisser les portefeuilles se désensibiliser de façon trop importante aux marchés d'actions.La société rappelle, par ailleurs, qu'il n'a plus aucune vue tactique au sein des poches actions et obligations des portefeuilles diversifiés, qui sont en ligne avec leurs allocations stratégiques.Yomoni continue de suivre au jour le jour l'évolution de la situation internationale, en gardant à l'esprit que les mesures de confinement qui sont actuellement mises en place dans de nombreux pays finiront par permettre de maîtriser l'épidémie, à l'exemple de ce qui se produit actuellement en Chine.Selon lui, une fois ces mesures progressivement levées, l'activité économique devrait pouvoir redémarrer progressivement, ce qui bénéficiera au final aux classes d'actifs les plus sensibles à la croissance économique (actions en particulier).