Yomoni augmente son exposition aux actions

Dans ce contexte difficile mais marqué tout de même par de bonnes nouvelles sur le front sanitaire et par un certain rebond de l'activité après la chute vertigineuse d'avril, le mouvement de reprise des actifs risqués s'est poursuivi au cours du mois de mai, sur un rythme toutefois assez modeste en comparaison du mois d'avril, observe Yomoni dans son dernier point de gestion. Les actions ont ainsi continué de surperformer les obligations.Après avoir adopté des positions très prudentes au cours des derniers mois, la société de gestion procède ce mois ci à un mouvement progressif de re-sensibilisation au risque des portefeuilles, pour revenir à des positions plus neutres qui lui semblent plus adaptées à l'environnement.En termes de grandes classes d'actifs, Yomoni augmente ainsi à nouveau l'exposition aux actions pour revenir à une allocation neutre (50% d'actions dans un profil équilibré, en ligne avec l'allocation stratégique et en hausse de 5% par rapport au mois dernier).Au sein de la poche actions des portefeuilles, le gérant procède à un mouvement similaire en réduisant une partie de son exposition aux secteurs les plus défensifs (les services aux collectivité) et en se réexposant au secteur de la technologie.Les surexpositions sectorielles de Yomoni au sein des poches actions concernent donc désormais la santé, les télécoms et la technologie (5% chacun dans un portefeuille pur actions) qui semblent à même de bien se comporter dans le contexte actuel.