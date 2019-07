Yomoni continue à surpondérer les actions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans son dernier commentaire de gestion, Yomoni révèle continuer à surpondérer les actions au détriment des produits de taux, et conserve une exposition au pétrole. Parmi les ajustements effectués ce mois-ci, le gérant réduit un peu la sensibilité des poches obligataires (compte tenu du niveau des taux atteint en Europe et de son scénario plutôt confiant sur la croissance économique), et il augmente un peu l'exposition aux actions européennes, au travers des petites capitalisations essentiellement.